4000 - 4.500 TL maaşla üniversitelere büro memuru, güvenlik görevlisi ve işçi alımı yapılıyor

Güncel İŞKUR başvuru ilanları ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bu anlamda üniversitelere büro memuru, güvenlik görevlisi ve işçi alımı yapılıyor. KPSS puan şartı aranmadan ve 70 KPSS puan şartı ile yapılacak personel alımında başvurular İŞKUR üzerinden yapılıyor. Farklı kadrolara yapılacak personel alımında başvuru bilgilerine yazımızda yer verdik.
ALIM YAPILAN KADROLAR
Üniversitelere yapılan personel alımında kadrolar şu şekilde:
Büro Memuru (Genel)
Hemşire
Acil Tıp Teknisyeni
Bahçıvan
Güvenlik Görevlisi
Temizlik Görevlisi
Kaynak Operatörü
Ahşap Mobilya İmalat Ustası
İnşaat Boyacısı/Boyacı
Sıvacı
Duvarcı(Taş Duvarcı-İnşaat)
Garson (Servis Elemanı)
Aşçı
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
Bilgisayar Mühendisi
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
Türk vatandaşı olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak,
Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak