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    • 06.09.2020 08:58
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    O bankalara en az lise mezunu personel alımı yapılıyor! İşte alım yapan bankalar ve kadrolar...

    9 Banka bünyesinde istihdam etmek üzere en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağı açıklandı. Garanti BBVA, QNB, TEB, Akbank, Kuveyt Türk, Burgan Bank, Finans Katılım, Şekerbank ve Fibabanka bünyesine yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri sayfamızda.

    3-5 bin TL maaş! 9 bankaya en az lise mezunu personel alımı

    Türkiye geneli personel alımı - 9 banka tarafından art arda duyurular yayımlandı. Ağustos ayının son günlerinde yayımlanan personel alımı ilanlarına baktığımızda , Türkiye genelinde birçok şehre , farklı kadrolarda çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 9 farklı banka bünyesine yapılan personel alımları için başvurular internet üzerinden alınıyor.

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel koşullar şu şekilde:

    - Bankacılık alanında kariyer yapmayı hedefleyen

    - Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek

    - Başvuru yapacağı kadronun gerekliliklerini yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,

    - Diksiyonu düzgün, müşteri ilişkileri başarılı, ikili ilişkilerde iyi.

    - Lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunu.

    - Tecrübeli tecrübesiz.

    ALIM YAPAN BANKALAR VE KADROLARI

    Banka personeli alımı ilanlarına baktığımızda en az lise mezunları arasından personel alımı yapıldığı görüldü. İlanların detayları, alım yapan bankalar ve kadrolar şu şekilde:

    AKBANK

    Kıdemli Veri Depolama Uzmanı
    Müşteri Deneyimi Yöneticisi
    Teknoloji Stratejisi ve Transformasyonu Lideri
    Dijital İletişim Yöneticisi
    Web Siteleri Yönetici Yardımcısı
    Middleware Sistem Yönetimi Uzmanı
    İşlem Bankacılığı Pazarlama Müdürü
    Finansal Tablo Gözetim Raporlamaları Yönetici Yard
    Veri Bilimcisi
    Veri Ambarı ve İş Zekası Uygulama Mimarı
    Veri Ambarı ve İş Zekası Analisti/ İş Mimarı
    Java Yazılım Uzmanı
    Ödeme Sistemleri Yazılım Uzmanı
    Ödeme Sistemleri Mf Yazılım Uzmanı
    Deneyimli Güvenlik Teknolojileri Uzmanı
    Yeni Mezun BT Müfettiş Yardımcısı
    Model Denetimi Müfettişi
    Fraud İzleme ve Tespit Yönetici Yardımcısı
    Deneyimli Veri Gizliliği ve Etiği Uzmanı
    Bilgi Riski Yönetimi Uzmanı
    Deneyimli Müfettiş
    Bilgi Teknolojileri Müfettişi
    Ödeme Sistemleri İş Analisti/İş Mimarı
    Başvuru ekranı:

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&hc=T&kw=akbank

    TEB PERSONEL ALIMI

    TEB tarafından yayımlanan personel alımı ilanlarına baktığımızda kadroların şu şekilde olduğu görüldü:

    Teb Yatırım-Yatırım ve Finansal Hiz. Yönetici/Yard
    Teb Holding - Makam Şoförü
    Teb Faktoring - Yurt Dışı Operasyon Yön.Yardımcısı
    Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Yöneticisi
    Kurumsal Müşteri İlişkileri Yöneticisi
    Teb Yatırım - Dijital Aracılık Hiz. Yöneticisi
    Teb Portföy Yönetimi - Ekonomist
    Teb Yatırım Menkul Değerler - İş Analisti
    Teb Holding-Bütçe Mali Kontrol Yönetici Yard/Yön.
    Veri Yönetimi Uygulamaları İş Analisti
    Yazılım Geliştirme Uzmanı
    Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
    Müşavir Avukat – Yasal Takip (Kobi ve İşletme)
    Teb Faktoring - Yurt İçi Operasyon Yetkilisi
    Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
    Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
    Cepteteb Müşteri İlişkileri Temsilcisi
    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi-İstanbul
    İşletme Müşteri İlişkileri Yöneticisi
    Bireysel Müşteri İlişkileri Yönetici / Yardımcısı
    Kredili Ürünler Tahsilat Yetkilisi
    Başvuru ekranı :

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=1370&hc=T

    QNB

    QNB Finansbank 3 kadroya personel alıyor. Başvuru şartları şu şekilde:

    Denetçi
    Akreditif ve Harici Garantiler Yetkili Yardımcısı
    Digital Learning Technologies Supervisor
    Başvuru ekranı:

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=1359&hc=T

    BURGAN BANK

    Digital Banking Customer Representative
    Dijital Bankacılık Müşteri Temsilcisi
    Yazılım Uzmanı
    Kredi Riski ve Modelleme Yetkilisi
    Bakırköy Şube-Özel Bankacılık Portföy Yöneticisi
    Destek Hizmet Görevlisi
    Sistem Yönetimi Uzman Yardımcısı
    Bilgi Güvenliği Uzmanı
    Müşteri Deneyimi Birim Yöneticisi
    Başvuru ekranı:

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=8735&hc=T

    FİBABANKA

    Bireysel ve Mikro Tahsilat Takım Lideri
    Perakende Bankacılık Finansal Hizmetler Yöneticisi
    Telemarketing Uzman Yardımcısı
    Perakende Bankacılık Finansal Hizmetler Yöneticisi
    Mevduat ve Yatırım Ürünleri Yönetmen Yardımcısı
    Muhasebe Yönetmen Yardımcısı
    Başvuru ekranı:

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari?newProfile=1/#&fpi=40309&hc=T

    FİNANS KATILIM

    Thp ve Muhasebe Sistemleri Yönetimi Yetkilisi
    Muhasebe ve Sabit Kıymetler Yöneticisi
    Performans Yönetimi Yetkilisi
    Corporate Credits Underwriting Officer
    Yönetici Asistanı
    Yönetim Bilgi Sistemleri İş Geliştirme Yetkilisi
    Yönetim Bilgi Sist. İş Geliştirme Yönetici Yrd.
    Pazarlama İletişimi Yöneticisi
    İnsan Kaynakları Hizmetleri Ofis Görevlisi
    Ofis Görevlisi
    Genel Başvuru (Engelli)
    Bordro ve İk Mevzuat Yönetimi Yetkilisi
    İşe Alım ve Kariyer Yönetimi Ofis Görevlisi
    Müşteri Deneyimi Yöneticisi
    Bahçelievler Perakende Bankacılık
    Hukuk Müşaviri Yardımcısı (Yönetici Avukat)
    Avukat
    Beşyüzevler Perakende Bankacılık
    Edremit Şb. Girişimci Müşteri İlişkileri Yetkilisi
    Kartal Şube - Gişe Yetkilisi
    Kıdemli Sistem Uzmanı
    İnşaat Kredileri Tahsis Yetkili Yardımcısı
    Proje Kredileri Tahsis Yetkili Yardımcısı
    Bs Dizin ve Mesajlaşma Servisi Sistem Uzmanı
    Vişne Caddesi Şube Perakende Portföy Yetkilisi
    Tavukçuyolu Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
    Hasanpaşa Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
    Giyimkent Şube - Gişe Yetkilisi
    Genel Müdürlük Kurumsal Kredi Teklif ve Analiz
    Genel Müdürlük Kurumsal Bankacılık
    Gezici Gişe Yetkili Yardımcısı
    İş Analisti ( Back End Development)
    İş Analisti ( Front End Development)
    IOS Yazılımcısı
    Android Yazılımcısı
    İstanbul Aksaray Şube - Gişe Yetkilisi
    Girişimci Bankacılık Kredileri Ynt - Yetkili
    Gültepe Şube- Girişimci Bank. Yönetmen Yrd.
    Etimesgut Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
    Core Ticari Programı
    Core Genel Müdürlük (Yeni Mezun İşe Alım Programı)
    Şube Dışı Kanallar Satış Destek Temsilcisi
    Kadıköy Ticari Şb.- Ticari Portföy Yönetmen Yrd.
    Sincan Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
    Ihlamurkuyu Şube - Müşteri İşlemleri Yetkilisi
    İş Sürekliliği ve Bilgi Güvenliği Uzmanı
    Aksaray Şube Müdürlüğü - Gişe Yetkilisi
    Kahramanmaraş Ticari Şube Portföy
    Kütahya Şube Müdürlüğü - Gişe Yetkilisi
    Üsküdar Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
    Hatay - Girişimci Bankacılık Yönetmeni
    Atm Kanal Yönetimi Yönetici Yrd.
    İngilizce Bilen Gelen Çağrı Yetkili Yardımcısı
    Kırıkkale Şube - Perakende Portföy Yönetmen Yrd.
    Arapça Bilen Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi
    Veri Ambarı Uzmanı
    Yazılım Uzmanı
    Konya Ticari Şube - Ticari Portföy Yönetmeni
    Etlik Şube Müdürlüğü - Perakende Portföy Yönetmeni
    Bireysel Tahsilat Yetkilisi
    Sunucu Sistemleri Uzmanı/Kıdemli Uzmanı
    Java Yazılımcısı
    Core Bilgi Sistemleri (Yeni Mezun İşe Alım Prog.)
    Bireysel Krediler/Yasal Takip Yazılım Uzmanı
    Başvuru ekranı:

    https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&hc=T&cp=2

    Kaynak:kamubulteni.com
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    Haberler Memurlar O bankalara en az lise mezunu personel alımı yapılıyor! İşte alım yapan bankalar ve kadrolar...
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