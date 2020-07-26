Merakla beklenen BİM 28 - 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Katalogta 25 mm mıknatıs ile güçlü ve verimli BLDC Hub Motora sahip, yüksek dayanıklı alüminyum alaşım gövde yapısı, led far ve led arka stop lambası, katlanır özelliği ile kolay taşınabilen, montaj ve bakım için anahtar seti dahil olan, 20 km varan menzili, yüksek kalite lion bataryalı, 25 km maksimum hızı ile VOLTA VT1 Katlanabilir Elektrikli Alüminyum Kick Scooter dikkat çekiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Elidor Saç Parfümü 160 ml 15,90 TL
Clinomyn Diş Macunu 75 ml 12,90 TL
Banat Diş Fırçası 4,95 TL
GreenWorld Limon Kolonyası 250 ml 6,95 TL
Naturalove Tüy Toplayıcı 6,95 TL
Rebul Oda Kokusu 100 ml 14,90 TL
Space Mask Yıkanabilir Kadın / Erkek Maske 4,50 TL
Space Mask Yıkanabilir Çocuk Maske 3,50 TL
29 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Vakfıkebir Tereyağı 1 Kg 48,50 TL
Bizim Paket Margarin 6x250 gr 15,90 TL
Efsane Buğday Unu 10 Kg 28,90 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 2 Kg 29,90 TL
Mahmood Rice Basmati Pirinç 12,90 TL
Omo Active Toz Deterjan 7,5 Kg 45,90 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre 24,90 TL
Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı 5 Litre 29,90 TL
Ecco Soft Peçete 200'lü 2,95 TL
Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 25,90 TL
Queen Kağıt Havlu 12'li 20,90 TL
Family Gözlük Temizleme Mendili 40'lı 4,75 TL
Blume Dispenser Kağıt Havlu 200'lü 4,95 TL
Blume Dispenser Peçete 300'lü 3,45 TL
Deep Fresh Antibakteriyel Islak Cep Medili 1,50 TL
28 TEMMUZ 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 64'lü 49,90 TL
Uni Baby Sıvı Deterjan 1500 ml 28,90 TL
Uni Baby Yumuşatıcı 1500 ml 13,90 TL
Uni Baby Islak Mendil 56'lı 4,95 TL
Uni Baby Şampuan 700 ml 14,90 TL
Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 4,95 TL
Bulut Konsantre Yumuşatıcı 1500 ml 12,95 TL
AKS Çok Amaçlı Temizlik Sabunu 1000 ml 7,95 TL
Işıl Katı Sabun 5x75 gr 4,75 TL
Protex Kurban Poşeti 10'lu 4,95 TL
Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi Seti 18,90 TL
Protex Dayanıklı Çöp Torbası 10'lu 6,95 TL
Koroplast Çift Kilitli Poşet 12'li 5,95 TL
Koroplast Buzdolabı Poşeti 50'li 4,95 TL
Mr.Green Bulaşık Süngeri 10'lu 3,95 TL
Dolphin Temizlik Eldiveni 3,95 TL
Parex Magic Max Temizlik Bezi 10'lu 4,95 TL
Parex Bulaşık Fırçası 4,95 TL
Cricket Mutfak Tipi Çakmak 9,95 TL
Cricket Çakmak 4,95 TL
Megaplast Yara Bandı 3,75 TL
Green World Yer Yüzey Dezenfektanı 400 ml 9,95 TL
Marmara Berber Parfümlü Kolonya 250 ml 12,90 TL
Elidor Saç Parfümü 160 ml 15,90 TL
Clinomyn Diş Macunu 75 ml 12,90 TL
Banat Diş Fırçası 4,95 TL
GreenWorld Limon Kolonyası 250 ml 6,95 TL
Naturalove Tüy Toplayıcı 6,95 TL
Rebul Oda Kokusu 100 ml 14,90 TL
Space Mask Yıkanabilir Kadın / Erkek Maske 4,50 TL
Space Mask Yıkanabilir Çocuk Maske 3,50 TL
Vakfıkebir Tereyağı 1 Kg 48,50 TL
Bizim Paket Margarin 6x250 gr 15,90 TL
Efsane Buğday Unu 10 Kg 28,90 TL
Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 2 Kg 29,90 TL
Mahmood Rice Basmati Pirinç 12,90 TL
Omo Active Toz Deterjan 7,5 Kg 45,90 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu 5 Litre 24,90 TL
Rinso Sıvı Çamaşır Deterjanı 5 Litre 29,90 TL
Ecco Soft Peçete 200'lü 2,95 TL
Blume Tuvalet Kağıdı 32'li 25,90 TL
Queen Kağıt Havlu 12'li 20,90 TL
Family Gözlük Temizleme Mendili 40'lı 4,75 TL
Blume Dispenser Kağıt Havlu 200'lü 4,95 TL
Blume Dispenser Peçete 300'lü 3,45 TL
Deep Fresh Antibakteriyel Islak Cep Medili 1,50 TL