Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları ve 4. grup ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı Jandarma uzman erbaş alımları için zaman zaman ilana çıkıyor. En az lise mezunu ve nüfus kaydına göre 20 ile 27 yaş arasında olan genç vatandaşlar Jandarma Uzman Erbaş alımı için başvuruda bulunabilirler. Jandarma Uzman Erbaş adaylarında askerlik şartı aranmıyor.
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 4 GRUP NE ZAMAN AÇIKLANACAK
2019-1 sözleşmeli uzman erbaş alımı kapsamında 3. grup çağrısı yapılmış ve mülakatlara katılmaya hak kazanan adayların belirlenmesinin ardından, Jandarma 4. grup çağrısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman erbaş alımına ilişkin yeni bir duyuru yayımlanmadı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'nin internet adresi üzerinde Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili de bir ilan haberi duyurulmadı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Devam Eden Faaliyetler, Yayınlanan İlanlar
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