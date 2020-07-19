Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları ve 4. grup ne zaman açıklanacak?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI 4 GRUP NE ZAMAN AÇIKLANACAK

2019-1 sözleşmeli uzman erbaş alımı kapsamında 3. grup çağrısı yapılmış ve mülakatlara katılmaya hak kazanan adayların belirlenmesinin ardından, Jandarma 4. grup çağrısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan uzman erbaş alımına ilişkin yeni bir duyuru yayımlanmadı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'nin internet adresi üzerinde Jandarma uzman erbaş alımı ile ilgili de bir ilan haberi duyurulmadı.