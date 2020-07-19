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    • 27.07.2020 12:50
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    2020 yılı için açıklama yapıldı mı?

    'ye bir kanun teklifi geldi ve uzman erbaş ile sözleşmeli er erbaş için düzenleme yapılacağı açıklandı. Söz konusu kanun teklifinde yeni alımlara dair cümle adayları sevindirdi. Söz konusu maddede yeni uzman erbaş ve sözleşmeli er alımının teşvik edileceği cümlesine yer verildi. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    2020 yılı sözleşmeli er ve uzman erbaş onbaşı alımı için müjde!

    Sözleşmeli er alımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı yapılacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

    Başvurular 6 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

    Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

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    ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE ARANAN NİTELİKLER

    Piyade, komando, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda yapılacak alımlar için genel şartları taşımanın yanı sıra, her branş için belirlenen farklı nitelikleri de karşılamak gerekiyor.
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