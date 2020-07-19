Sözleşmeli er alımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı yapılacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de