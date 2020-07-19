Sözleşmeli er alımı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına sözleşmeli er alımı yapılacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
MSB SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?
Başvurular 6 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Adaylar, başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.
ALIM YAPILACAK BRANŞLAR VE ARANAN NİTELİKLER
Piyade, komando, tank, topçu, muhabere, istihkâm, ulaştırma, ikmal, bakım, sıhhiye, veteriner ve hava savunma gibi branşlarda yapılacak alımlar için genel şartları taşımanın yanı sıra, her branş için belirlenen farklı nitelikleri de karşılamak gerekiyor.