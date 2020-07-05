6 Temmuz İŞKUR personel alım kadroları ve KPSS şartsız en az ilkokul mezunu ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Bu anlamda KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için yoğun bir ilgi var. Haberimizde belediye ve şirketlere personel alım ilanlarını detaylı olarak sıraladık. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
İŞKUR en az ilkokul mezunu belediyelere kamu personeli alımı
İzmir İzdoğa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması İyileş.Müş.ve Proj.Hiz.Tic.ve San.A.Ş.11.07.202
Balıkesir Edremit Belediyesi 08.07.2020
Mardin Mazıdağı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.07.2020.pdf
Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd Şti. 09.07.2020
Nevşehir Nar Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.07.220
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 12.07.2020
Muğla Milas Belediyesi Emek Per. Turz. Tic. San. A.Ş. 13.07.2020
Ordu Fatsa Belediyesi Per. A.Ş. 06.07.2020
Yalova Teşvikiye Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.07.2020