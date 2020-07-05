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    • 12.07.2020 15:55
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    6 Temmuz açıkladı! Belediyelere 'siz alımı

    belediye personel ilanları açıklanmaya devam ediyor. şartsız 6 Temmuz İŞKUR en az ilkokul mezunu belediyelere alımı şartları oldukça merak ediliyor. Belediyeler, belediyeler bünyesindeki kamu şirketleri, il özel idareleri, SYDV 'ler ve kamu işyerlerine yapılan personel, memur ve işçi alımında başvuru genel şartlarını haberimizde detaylı olarak verdik.

    İŞKUR açıkladı! Belediyelere KPSS'siz kamu personeli alımı

    6 Temmuz İŞKUR personel alım kadroları ve KPSS şartsız en az ilkokul mezunu ilanları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
    Bu anlamda KPSS şartı olmadan en az ilköğretim mezunu kamu personeli alım ilanları için yoğun bir ilgi var. Haberimizde belediye ve şirketlere personel alım ilanlarını detaylı olarak sıraladık. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    İŞKUR en az ilkokul mezunu belediyelere kamu personeli alımı


    İzmir İzdoğa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruması İyileş.Müş.ve Proj.Hiz.Tic.ve San.A.Ş.11.07.202

    Balıkesir Edremit Belediyesi 08.07.2020

    Mardin Mazıdağı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.07.2020.pdf

    Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd Şti. 09.07.2020

    Nevşehir Nar Belediyesi Personel Limited Şirketi.06.07.220

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 12.07.2020

    Muğla Milas Belediyesi Emek Per. Turz. Tic. San. A.Ş. 13.07.2020

    Ordu Fatsa Belediyesi Per. A.Ş. 06.07.2020

    Yalova Teşvikiye Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.07.2020

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