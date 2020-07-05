Belediyelere 3.500-4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvurusu belli oldu

Belediyelere 3.500-4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Sürekli olarak yeni ilanlar geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan resmi internet adresi aracılığı ile memur ve işçi alımları tam gaz devam ediyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Başvuru tarihleri: 14-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında
BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 MEMUR ALACAK
Başvuru tarihleri: 6-10 Temmuz 2020
3 Temmuz
KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MİMAS A.Ş. 1 BEKÇİ ALACAK
NAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
48 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
HASANKADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
HASBEL TEMİZLİK LTD.ŞTİ.,2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MATAŞ MALTEPE TİC. A.Ş 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FATBEL A.Ş.,9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TEŞVİKİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BULANCAK BETON ENERJİ A.Ş., 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
TEPECİK (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
FALEZ ÇEVRE YÖN.A.Ş., 4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İZDOĞA A.Ş.,1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
2 Temmuz
HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MÜHENDİS ALACAK
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BİMTAŞ 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
27 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇİPAŞ ÇİNE A.Ş. ,2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
AĞAÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
TEKMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
BESAŞ 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
1 Temmuz
YENİŞEHİR (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
YESAŞ 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 MEMUR ALACAK
YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MUHASEBECİ ALACAK
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
71 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
30 Haziran
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
126 İTFAİYE ERİ ALACAK
EDREMİT (BALIKESİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
71 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MAZIDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
18 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
YENİŞEHİR (MERSİN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
KAYIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÖZKAYIHAN LTD. ŞTİ., 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK
29 Haziran
YENİCE (KARABÜK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
IHLAMUR TERAS SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
26 Haziran
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
126 İTFAİYE ERİ ALACAK
25 Haziran
ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MUHASEBECİ ALACAK
ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 VETERİNER HEKİM ALACAK
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
15 ZABITA MEMURU ALACAK
24 Haziran
AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI
5 MEMUR ALACAK
17 Haziran
TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZELTME İLANI
12 Haziran
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI
10 Haziran
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
25 İTFAİYE ERİ ALACAK
AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DÜZELTME İLANI YAYINLANDI
BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 MEMUR ALACAK
7 Haziran
BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 MEMUR ALACAK
4 Haziran
BAĞLAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK