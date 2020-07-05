Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 06.07.2020 09:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.07.2020 15:45
    ABONE OL

    Belediyelere 3.500-4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvurusu belli oldu

    Belediyelerde sözleşmeli personel olarak çalışabilmek için belediyelerin böyle bir alım yapacaklarını duyurmuş olması gerekmektedir. Bu duyuruların yapılması sonrasında kişilerin CV'lerini belediyelere götürerek başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular sırasında en çok hassasiyet gösterilmesi gereken konulardan biri de başvurulan bölümün kişinin niteliklerine uygun ve istediği pozisyonda olmasıdır. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Belediyelere 3.500-4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvurusu

    Belediyelere 3.500-4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvuruları devam ediyor. Sürekli olarak yeni ilanlar geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan resmi internet adresi aracılığı ile memur ve işçi alımları tam gaz devam ediyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    Başvuru tarihleri: 14-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında

    BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 MEMUR ALACAK

    Başvuru tarihleri: 6-10 Temmuz 2020

    3 Temmuz

    KARABURUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MİMAS A.Ş. 1 BEKÇİ ALACAK

    NAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    6 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    48 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    HASANKADI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    HASBEL TEMİZLİK LTD.ŞTİ.,2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    MATAŞ MALTEPE TİC. A.Ş 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KAPAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    FATBEL A.Ş.,9 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TEŞVİKİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BULANCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BULANCAK BETON ENERJİ A.Ş., 2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    TEPECİK (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    12 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    FALEZ ÇEVRE YÖN.A.Ş., 4 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK


    İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    İZDOĞA A.Ş.,1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    2 Temmuz

    HAYRABOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MÜHENDİS ALACAK

    ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BURDUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BİMTAŞ 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BUCAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    27 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ÇİPAŞ ÇİNE A.Ş. ,2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    AĞAÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    TEKMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BESAŞ 3 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    1 Temmuz

    YENİŞEHİR (BURSA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    YESAŞ 5 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 MEMUR ALACAK

    YENİKENT (KÜTAHYA) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MUHASEBECİ ALACAK

    MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    71 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    30 Haziran

    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    126 İTFAİYE ERİ ALACAK

    EDREMİT (BALIKESİR) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    71 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    MAZIDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    18 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    YENİŞEHİR (MERSİN) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    7 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    KAYIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    ÖZKAYIHAN LTD. ŞTİ., 4 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    BAHŞILI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 GEÇİCİ İŞÇİ ALACAK

    29 Haziran

    YENİCE (KARABÜK) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    IHLAMUR TERAS SAN.TİC.LTD.ŞTİ.2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

    26 Haziran

    KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    126 İTFAİYE ERİ ALACAK

    25 Haziran

    ZARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MUHASEBECİ ALACAK

    ŞENKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    2 VETERİNER HEKİM ALACAK

    SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    15 ZABITA MEMURU ALACAK

    24 Haziran

    AKINCILAR (SİVAS) BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    5 MEMUR ALACAK

    17 Haziran

    TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DÜZELTME İLANI

    12 Haziran

    ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DÜZELTME İLANI YAYIMLANDI

    10 Haziran

    AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    25 İTFAİYE ERİ ALACAK


    AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    DÜZELTME İLANI YAYINLANDI


    BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 MEMUR ALACAK

    7 Haziran

    BEKİLLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    8 MEMUR ALACAK

    4 Haziran

    BAĞLAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK
    Haberler Memurlar Belediyelere 3.500-4.000 TL maaşla memur ve işçi alımı başvurusu belli oldu
    Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
    Tüm Memurlar Haberleri