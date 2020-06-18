15.000 bin vasıflı vasıfsız personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar

15.000 bin vasıflı vasıfsız personel alımı için İŞKUR'a başvurular devam ediyor. Bu anlamda iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR online internet sitesinden başvurular devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 15 bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER
İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:
Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)1
Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim1
Nalbant1
Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri)1
Ocakçı (Eritici)1
Operasyon Elemanı (Turizm)1
Otel Müdürü1
Oto Kiralama Danışmanı1
Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı1
Oto Kuaför Elemanı1
Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı1
Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)1
Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı1
Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk1
Otomasyon Sistemleri Programcısı1
Otomotiv Mekanikçisi1
Otomotiv Servis Danışmanı1
Ozalit Makinesi Operatörü1
Ön Dökümlü Beton Öngermecisi1
Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı1
Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet)1
Pazarlama Müdürü1
Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları)1
Perde İmal İşçisi1
Perfüzyonist1
Pide Ustası1
Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)1
Plastik İşlemeci1
Plastik Kaynakçı1
Plastik Şişe Düzeltme İşçisi1
Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)1
Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü1
Portföy Elemanı (banka)1
Posta Hizmetleri Meslek Elemanı1
Pres Operatörü (Yağ)1
Prese Makinesi Operatörü (Tekstil)1
Proje Danışmanı1
Proje Mühendisi1
Proje Satış Sorumlusu1
Proje Yazma Elemanı1
Protez Ortez Ustası1
Protez Tırnak Uygulayıcısı1
Psikolog (Huzurevleri Ve Yaşlı Bakım Evleri)1
Psikolog (Okul Öncesi Eğitim)1
PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama)1
Radyo Ve Televizyon Yayın Cihazları Operatörü1
Reklam Tabelacı1
Rezervasyon Elemanı1
Sanayi Makinecisi1
Satın Alma Yöneticisi/Müdürü1
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı1
Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)1
Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol ve Tamir Teknisyeni1
Selefon Ustası1
Seramik İmal İşçisi1
Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf1
Seslendirme Çevirmeni1
Siber Güvenlik Uzmanı1
Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü1
Soğuk Hava Depo İşçisi1
Sondaj İşçisi1
Sondaj Operatörü/Sondör1
Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı1
Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı1
Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)1
Sözleşme Yöneticisi1
Sözleşmeli Personel1
Sterilizasyon Görevlisi1
Su Arıza İşçisi1
Su kanalı işçisi1
Sünger Kesim Makinesi Operatörü1
Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb.1
Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi1
Şardon Makinesi Operatörü1
Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası1
Takı İmalatçısı1
Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı1
Tasarımcı (Dekor)1
Taşlama Tezgâh Ustası1
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı1
Telefon Santral Operatörü1
Tele-Satış Elemanı1
Temizlik Görevlisi (Hastane)1
Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü1
Tercüman (Arapça)1
Tercüman (İngilizce)1
Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter1
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni1
Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni1
Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi1
Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemanı1
Toz Dolum Makinesi Operatörü1
Trafo Bobin Sarma İşçisi1
Transfer Elemanı-Turizm1
Turizm Danışma Elemanı1
Turizm ve Otel İşletmecisi1
Tüketici Hizmetleri Elemanı1
Türkçe Öğretmeni1
TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı1
Un İmal İşçisi1
Usta Öğretici (El Sanatları)1
Usta Öğretici (soğutma Ve İklimlendirme)1
Üretim Müdürü(Maden)1
Üretim ve Planlama Mühendisi1
Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri1
Vardiya Amiri (Genel)1
Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri1
Vestiyer elemanı1
Veteriner Sağlık Teknisyeni1
X-Ray Operatörü (Güvenlik)1
Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü1
Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü1
Yazılım Satış Uzmanı1
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı1
Yemekhane servis işçisi1
Yer Hostesi1
Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)1
Yoğun Bakım Hemşiresi1
Yönetici (İş Hizmetleri)1
Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri1
Yönetim Muhasebecisi1
Yumurta Paketleme İşçisi1
MeslekAçık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel)2649
Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)605
Satış Danışmanı / Uzmanı356
Kasiyer315
Ön Muhasebeci291
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi277
Paketleme işçisi271
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı263
Temizlik Görevlisi257
Makineci (Dikiş)249
Reyon Görevlisi206
Elektrik Teknisyeni153
Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı148
Şoför-Yük Taşıma148
Forklift Operatörü144
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)129
Ambar/Depo Görevlisi115
CNC Torna Tezgahı Operatörü114
Konfeksiyon İşçisi112
Elektrikçi (Genel)111
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi102
Kurye101
Garson (Servis Elemanı)100
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı96
Mutfak Görevlisi94
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni90
Güvenlik Görevlisi90
Makine Mühendisi90
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)89
Kalite Kontrolcü87
Çağrı Merkezi Elemanı83
Aşçı82
Tır-Çekici Şoförü81
Mekanik Bakım Onarımcısı80
Büro Memuru (Genel)74
Beden İşçisi (Temizlik)70
Muhasebe Meslek Elemanı68
CNC Freze Tezgahı Operatörü67
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı66
Metal Mamuller Montaj İşçisi66
Muhasebeci63
Pazarlamacı62
Ziraat Mühendisi57
İmal İşçisi55
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı51
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)50
Düz Dokuma Kumaş İşçisi50
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)50
Ticaret Sekreteri50
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)49
Düz Dikiş Makineci49
Bahçıvan47
Depo Sevkiyat Sorumlusu47
Kasap47
Makine Montaj İşçisi47
Gıda Mühendisi45
Mermer İşçisi44
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş43
Dokuma Konfeksiyon Makineci42
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )40
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı39
CNC Programcısı39
Kamyon Şoförü39
Müşteri Temsilcisi39
Satış Temsilcisi / Plasiyer39
Sekreter39
Makine Montajcısı38
Makine Bakımcı37
Dökümcü (Metal)36
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi36
Hemşire36
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)36
Medikal Maske İmal İşçisi36
Otomotiv Boya İşçisi36
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)36
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü36
Bisküvi İmalat İşçisi35
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)35
Lojistik Elemanı35
Depo İşçisi (Elleçleme)34
Elektrik-Elektronik Teknisyeni34
Perakende Satış Elemanı (Gıda)34
Ambalajcı (El İle)33
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)33
Beden İşçisi (İnşaat)32
Makine Teknikeri31
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı31
Ahşap Mobilya İmalat Ustası30
Boyacı-Metal30
Bulaşıkçı (Stevard)30
Çaycı30
Çelik Kaynakçısı30
Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı30
Elektronik Montörü (Genel)30
E-Ticaret Meslek Elemanı30
Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri / Karma Çiftçilik30
Marangoz30
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)30
Turizm Ve Otelcilik Elemanı30
Elektrik-Elektronik Mühendisi29
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)29
Büro İşçisi28
Teknik Ressam28
Gıda Teknikeri27
Kalite Kontrolcü-Tekstil27
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü27
Ahşap Mobilya İmalatçısı26
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)26
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası26
Aşçı Yardımcısı25
Çay Teknolojisi Teknisyeni25
Manav25
Meyve Sebze Ayıklama İşçisi25
Paketleme İşçisi (Gıda)25
Sevkiyat Görevlisi25
Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi24
Sıhhi Tesisatçı23
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü22
Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi22
CNC Plazma Kesim Operatörü21
Dikim İşçisi (Bahçecilik)21
Elektronik Teknisyeni21
Geçici Personel21
Mobilya Montajcısı21
Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri20
Bayan Kuaförü20
Bilgisayar Programcısı20
Diğer Mobilya İşçileri20
Elektronik Teknolojisi Teknikeri20
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı20
İşaretçi/Sapancı20
Kablo İmal Makinesi Operatörü20
Kalite Kontrol Sorumlusu20
Mobilya Döşeme İşçisi20
Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)20
Vinç Operatörü20
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi19
Kimya Mühendisi19
Kimyager19
Betonarmeci18
İnşaat Mühendisi18
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)18
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)18
Süthane/ Mandıra İşçisi18
CNC Lazerle Kesme Operatörü17
Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü17