15.000 bin vasıflı vasıfsız personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar

15.000 bin vasıflı vasıfsız personel alımı için İŞKUR'a başvurular devam ediyor. Bu anlamda iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR online internet sitesinden başvurular devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 15 bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:

Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)1

Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim1

Nalbant1

Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri)1

Ocakçı (Eritici)1

Operasyon Elemanı (Turizm)1

Otel Müdürü1

Oto Kiralama Danışmanı1

Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı1

Oto Kuaför Elemanı1

Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı1

Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)1

Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı1

Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk1

Otomasyon Sistemleri Programcısı1

Otomotiv Mekanikçisi1

Otomotiv Servis Danışmanı1

Ozalit Makinesi Operatörü1

Ön Dökümlü Beton Öngermecisi1

Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı1

Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet)1

Pazarlama Müdürü1

Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları)1

Perde İmal İşçisi1

Perfüzyonist1

Pide Ustası1

Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)1

Plastik İşlemeci1

Plastik Kaynakçı1

Plastik Şişe Düzeltme İşçisi1

Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)1

Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü1

Portföy Elemanı (banka)1

Posta Hizmetleri Meslek Elemanı1

Pres Operatörü (Yağ)1

Prese Makinesi Operatörü (Tekstil)1

Proje Danışmanı1

Proje Mühendisi1

Proje Satış Sorumlusu1

Proje Yazma Elemanı1

Protez Ortez Ustası1

Protez Tırnak Uygulayıcısı1

Psikolog (Huzurevleri Ve Yaşlı Bakım Evleri)1

Psikolog (Okul Öncesi Eğitim)1

PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama)1

Radyo Ve Televizyon Yayın Cihazları Operatörü1

Reklam Tabelacı1

Rezervasyon Elemanı1

Sanayi Makinecisi1

Satın Alma Yöneticisi/Müdürü1

Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı1

Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)1

Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol ve Tamir Teknisyeni1

Selefon Ustası1

Seramik İmal İşçisi1

Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf1

Seslendirme Çevirmeni1

Siber Güvenlik Uzmanı1

Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü1

Soğuk Hava Depo İşçisi1

Sondaj İşçisi1

Sondaj Operatörü/Sondör1

Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı1

Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı1

Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)1

Sözleşme Yöneticisi1

Sözleşmeli Personel1

Sterilizasyon Görevlisi1

Su Arıza İşçisi1

Su kanalı işçisi1

Sünger Kesim Makinesi Operatörü1

Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb.1

Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi1

Şardon Makinesi Operatörü1

Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası1

Takı İmalatçısı1

Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı1

Tasarımcı (Dekor)1

Taşlama Tezgâh Ustası1

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı1

Telefon Santral Operatörü1

Tele-Satış Elemanı1

Temizlik Görevlisi (Hastane)1

Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü1

Tercüman (Arapça)1

Tercüman (İngilizce)1

Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter1

Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni1

Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni1

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi1

Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemanı1

Toz Dolum Makinesi Operatörü1

Trafo Bobin Sarma İşçisi1

Transfer Elemanı-Turizm1

Turizm Danışma Elemanı1

Turizm ve Otel İşletmecisi1

Tüketici Hizmetleri Elemanı1

Türkçe Öğretmeni1

TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı1

Un İmal İşçisi1

Usta Öğretici (El Sanatları)1

Usta Öğretici (soğutma Ve İklimlendirme)1

Üretim Müdürü(Maden)1

Üretim ve Planlama Mühendisi1

Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri1

Vardiya Amiri (Genel)1

Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri1

Vestiyer elemanı1

Veteriner Sağlık Teknisyeni1

X-Ray Operatörü (Güvenlik)1

Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü1

Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü1

Yazılım Satış Uzmanı1

Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı1

Yemekhane servis işçisi1

Yer Hostesi1

Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)1

Yoğun Bakım Hemşiresi1

Yönetici (İş Hizmetleri)1

Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri1

Yönetim Muhasebecisi1

Yumurta Paketleme İşçisi1

MeslekAçık İş Sayısı

Beden İşçisi (Genel)2649

Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)605

Satış Danışmanı / Uzmanı356

Kasiyer315

Ön Muhasebeci291

Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi277

Paketleme işçisi271

Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı263

Temizlik Görevlisi257

Makineci (Dikiş)249

Reyon Görevlisi206

Elektrik Teknisyeni153

Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı148

Şoför-Yük Taşıma148

Forklift Operatörü144

Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)129

Ambar/Depo Görevlisi115

CNC Torna Tezgahı Operatörü114

Konfeksiyon İşçisi112

Elektrikçi (Genel)111

Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi102

Kurye101

Garson (Servis Elemanı)100

Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı96

Mutfak Görevlisi94

Endüstriyel Mekanik Teknisyeni90

Güvenlik Görevlisi90

Makine Mühendisi90

Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)89

Kalite Kontrolcü87

Çağrı Merkezi Elemanı83

Aşçı82

Tır-Çekici Şoförü81

Mekanik Bakım Onarımcısı80

Büro Memuru (Genel)74

Beden İşçisi (Temizlik)70

Muhasebe Meslek Elemanı68

CNC Freze Tezgahı Operatörü67

Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı66

Metal Mamuller Montaj İşçisi66

Muhasebeci63

Pazarlamacı62

Ziraat Mühendisi57

İmal İşçisi55

Piliç Kesim ve İşleme Elemanı51

Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)50

Düz Dokuma Kumaş İşçisi50

Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)50

Ticaret Sekreteri50

Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)49

Düz Dikiş Makineci49

Bahçıvan47

Depo Sevkiyat Sorumlusu47

Kasap47

Makine Montaj İşçisi47

Gıda Mühendisi45

Mermer İşçisi44

Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş43

Dokuma Konfeksiyon Makineci42

Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )40

Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı39

CNC Programcısı39

Kamyon Şoförü39

Müşteri Temsilcisi39

Satış Temsilcisi / Plasiyer39

Sekreter39

Makine Montajcısı38

Makine Bakımcı37

Dökümcü (Metal)36

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi36

Hemşire36

İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)36

Medikal Maske İmal İşçisi36

Otomotiv Boya İşçisi36

Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)36

Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü36

Bisküvi İmalat İşçisi35

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)35

Lojistik Elemanı35

Depo İşçisi (Elleçleme)34

Elektrik-Elektronik Teknisyeni34

Perakende Satış Elemanı (Gıda)34

Ambalajcı (El İle)33

Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)33

Beden İşçisi (İnşaat)32

Makine Teknikeri31

Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı31

Ahşap Mobilya İmalat Ustası30

Boyacı-Metal30

Bulaşıkçı (Stevard)30

Çaycı30

Çelik Kaynakçısı30

Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı30

Elektronik Montörü (Genel)30

E-Ticaret Meslek Elemanı30

Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri / Karma Çiftçilik30

Marangoz30

Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)30

Turizm Ve Otelcilik Elemanı30

Elektrik-Elektronik Mühendisi29

Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)29

Büro İşçisi28

Teknik Ressam28

Gıda Teknikeri27

Kalite Kontrolcü-Tekstil27

Üniversal Torna Tezgahı Operatörü27

Ahşap Mobilya İmalatçısı26

Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)26

Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası26

Aşçı Yardımcısı25

Çay Teknolojisi Teknisyeni25

Manav25

Meyve Sebze Ayıklama İşçisi25

Paketleme İşçisi (Gıda)25

Sevkiyat Görevlisi25

Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi24

Sıhhi Tesisatçı23

CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü22

Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi22

CNC Plazma Kesim Operatörü21

Dikim İşçisi (Bahçecilik)21

Elektronik Teknisyeni21

Geçici Personel21

Mobilya Montajcısı21

Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri20

Bayan Kuaförü20

Bilgisayar Programcısı20

Diğer Mobilya İşçileri20

Elektronik Teknolojisi Teknikeri20

Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı20

İşaretçi/Sapancı20

Kablo İmal Makinesi Operatörü20

Kalite Kontrol Sorumlusu20

Mobilya Döşeme İşçisi20

Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)20

Vinç Operatörü20

Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi19

Kimya Mühendisi19

Kimyager19

Betonarmeci18

İnşaat Mühendisi18

Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)18

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)18

Süthane/ Mandıra İşçisi18

CNC Lazerle Kesme Operatörü17

Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü17