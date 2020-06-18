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    • 29.07.2020 17:23
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    15.000 bin vasıflı vasıfsız personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar

    üzerinden koronavirüs önlemleri kapsamından işinden ayrılmak zorunda kalan ve iş arayanlar için 15 bin 75 personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden yayımlanan son dakika en az ilköğretim mezunu başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları da aktarıldı.

    15.000 bin vasıflı vasıfsız personel alımı başvuru şartları nedir?

    15.000 bin vasıflı vasıfsız personel alımı için 'a başvurular devam ediyor. Bu anlamda iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR online internet sitesinden başvurular devam ediyor. (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu 15 bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları açıklandı. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

    İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:

    Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)1

    Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim1

    Nalbant1

    Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri)1

    Ocakçı (Eritici)1

    Operasyon Elemanı (Turizm)1

    Otel Müdürü1

    Oto Kiralama Danışmanı1

    Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı1

    Oto Kuaför Elemanı1

    Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı1

    Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)1

    Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı1

    Otoklav Kazanı Operatörü-Kauçuk1

    Otomasyon Sistemleri Programcısı1

    Mekanikçisi1

    Otomotiv Servis Danışmanı1

    Ozalit Makinesi Operatörü1

    Ön Dökümlü Beton Öngermecisi1

    Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı1

    Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Garnet)1

    Pazarlama Müdürü1

    Perdahlama Makinesi Operatörü (İnşaat Elemanları)1

    Perde İmal İşçisi1

    Perfüzyonist1

    Pide Ustası1

    Planlama Ve Kontrol İşçisi (Tekstil)1

    Plastik İşlemeci1

    Plastik Kaynakçı1

    Plastik Şişe Düzeltme İşçisi1

    Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)1

    Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü1

    Portföy Elemanı (banka)1

    Posta Hizmetleri Meslek Elemanı1

    Pres Operatörü (Yağ)1

    Prese Makinesi Operatörü (Tekstil)1

    Proje Danışmanı1

    Proje Mühendisi1

    Proje Satış Sorumlusu1

    Proje Yazma Elemanı1

    Protez Ortez Ustası1

    Protez Tırnak Uygulayıcısı1

    Psikolog (Huzurevleri Ve Yaşlı Bakım Evleri)1

    Psikolog (Okul Öncesi Eğitim)1

    PVC Üretim Besleme İşcisi (Ahşap Kaplama)1

    Radyo Ve Televizyon Yayın Cihazları Operatörü1

    Reklam Tabelacı1

    Rezervasyon Elemanı1

    Sanayi Makinecisi1

    Yöneticisi/Müdürü1

    Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı1

    Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)1

    Sayaç Ayar, Ölçü Kontrol ve Tamir Teknisyeni1

    Selefon Ustası1

    Seramik İmal İşçisi1

    Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf1

    Seslendirme Çevirmeni1

    Siber Güvenlik Uzmanı1

    Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü1

    Soğuk Hava Depo İşçisi1

    Sondaj İşçisi1

    Sondaj Operatörü/Sondör1

    Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı1

    Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı1

    Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)1

    Sözleşme Yöneticisi1

    Sözleşmeli Personel1

    Sterilizasyon Görevlisi1

    Su Arıza İşçisi1

    Su kanalı işçisi1

    Sünger Kesim Makinesi Operatörü1

    Süpürgeci (temizlik işçisi) - cadde, sokak vb.1

    İşlemecisi1

    Şardon Makinesi Operatörü1

    Şerit Testere Tezgahı Operatörü-Bıçkı Fabrikası1

    Takı İmalatçısı1

    Tarım Alet Ve Makineleri Bakım Ve Onarımcısı1

    Tasarımcı (Dekor)1

    Taşlama Tezgâh Ustası1

    Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı1

    Telefon Santral Operatörü1

    Tele-Satış Elemanı1

    Temizlik Görevlisi (Hastane)1

    Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü1

    Tercüman (Arapça)1

    Tercüman (İngilizce)1

    Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter1

    Tıbbi Görüntüleme Sistemleri Teknisyeni1

    Tıbbi Laboratuvar Teknisyeni/ Laboratuvar Teknisyeni1

    Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Yetiştiricisi1

    Ticaret Ve Elemanı1

    Toz Dolum Makinesi Operatörü1

    Trafo Bobin Sarma İşçisi1

    Transfer Elemanı-Turizm1

    Turizm Danışma Elemanı1

    Turizm ve Otel İşletmecisi1

    Tüketici Hizmetleri Elemanı1

    Türkçe Öğretmeni1

    TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı1

    Un İmal İşçisi1

    Usta Öğretici (El Sanatları)1

    Usta Öğretici (soğutma Ve İklimlendirme)1

    Üretim Müdürü(Maden)1

    Üretim ve Planlama Mühendisi1

    Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri1

    Vardiya Amiri (Genel)1

    Vargel Ve Planyacı-Metal İşleri1

    Vestiyer elemanı1

    Veteriner Sağlık Teknisyeni1

    X-Ray Operatörü (Güvenlik)1

    Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü1

    Yatay-Dikey Operatörü1

    Yazılım Satış Uzmanı1

    Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı1

    Yemekhane servis işçisi1

    Yer Hostesi1

    Yıkama Makinesi Operatörü (Maden)1

    Yoğun Bakım Hemşiresi1

    Yönetici (İş Hizmetleri)1

    Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri1

    Yönetim Muhasebecisi1

    Yumurta Paketleme İşçisi1

    MeslekAçık İş Sayısı

    Beden İşçisi (Genel)2649

    Satış Nezaretçisi (Perakende Ticaret)605

    Satış Danışmanı / Uzmanı356

    Kasiyer315

    Ön Muhasebeci291

    Müşteri Temsilcisi277

    Paketleme işçisi271

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı263

    Temizlik Görevlisi257

    Makineci (Dikiş)249

    Reyon Görevlisi206

    Elektrik Teknisyeni153

    Çay Üretimi Ve İşleme Elemanı148

    Şoför-Yük Taşıma148

    Forklift Operatörü144

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)129

    Ambar/115

    CNC Operatörü114

    Konfeksiyon İşçisi112

    Elektrikçi (Genel)111

    Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi102

    Kurye101

    Garson (Servis Elemanı)100

    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı96

    Mutfak Görevlisi94

    Endüstriyel Mekanik Teknisyeni90

    Güvenlik Görevlisi90

    Makine Mühendisi90

    Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)89

    Kalite Kontrolcü87

    Çağrı Merkezi Elemanı83

    Aşçı82

    Tır-Çekici Şoförü81

    Mekanik Bakım Onarımcısı80

    Büro Memuru (Genel)74

    Beden İşçisi (Temizlik)70

    Muhasebe Meslek Elemanı68

    CNC Freze Tezgahı Operatörü67

    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı66

    Metal Mamuller Montaj İşçisi66

    Muhasebeci63

    Pazarlamacı62

    Ziraat Mühendisi57

    İmal İşçisi55

    Piliç Kesim ve İşleme Elemanı51

    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)50

    Düz Dokuma Kumaş İşçisi50

    Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)50

    Ticaret Sekreteri50

    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)49

    Düz Dikiş Makineci49

    Bahçıvan47

    Depo Sevkiyat Sorumlusu47

    Kasap47

    Makine Montaj İşçisi47

    Gıda Mühendisi45

    Mermer İşçisi44

    Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş43

    Dokuma Konfeksiyon Makineci42

    Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )40

    Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı39

    CNC Programcısı39

    Kamyon Şoförü39

    Müşteri Temsilcisi39

    Satış Temsilcisi / Plasiyer39

    Sekreter39

    Makine Montajcısı38

    cı37

    Dökümcü (Metal)36

    Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi36

    Hemşire36

    İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)36

    Medikal Maske İmal İşçisi36

    Otomotiv Boya İşçisi36

    Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)36

    Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü36

    Bisküvi İmalat İşçisi35

    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)35

    Lojistik Elemanı35

    Depo İşçisi (Elleçleme)34

    Elektrik-Elektronik Teknisyeni34

    Perakende Satış Elemanı (Gıda)34

    Ambalajcı (El İle)33

    Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)33

    Beden İşçisi (İnşaat)32

    Makine Teknikeri31

    Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı31

    Ahşap Mobilya İmalat Ustası30

    Boyacı-Metal30

    Bulaşıkçı (Stevard)30

    Çaycı30

    Çelik Kaynakçısı30

    Elektrik Sayacı Sökme Takma Elemanı30

    Elektronik Montörü (Genel)30

    E-Ticaret Meslek Elemanı30

    Hasat İşçisi-Tarla Ürünleri / Karma Çiftçilik30

    Marangoz30

    Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)30

    Turizm Ve Otelcilik Elemanı30

    Elektrik-Elektronik Mühendisi29

    Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)29

    Büro İşçisi28

    Teknik Ressam28

    Gıda Teknikeri27

    Kalite Kontrolcü-Tekstil27

    Üniversal Torna Tezgahı Operatörü27

    Ahşap Mobilya İmalatçısı26

    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)26

    Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası26

    Aşçı Yardımcısı25

    Çay Teknolojisi Teknisyeni25

    Manav25

    Meyve Sebze Ayıklama İşçisi25

    Paketleme İşçisi (Gıda)25

    Sevkiyat Görevlisi25

    Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi24

    Sıhhi Tesisatçı23

    CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü22

    Elektronik Su Sayaç Tamir İşçisi22

    CNC Plazma Kesim Operatörü21

    Dikim İşçisi (Bahçecilik)21

    Elektronik Teknisyeni21

    Geçici Personel21

    Mobilya Montajcısı21

    Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri20

    Bayan Kuaförü20

    Bilgisayar Programcısı20

    Diğer Mobilya İşçileri20

    20

    Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı20

    İşaretçi/Sapancı20

    Kablo İmal Makinesi Operatörü20

    Kalite Kontrol Sorumlusu20

    Mobilya Döşeme İşçisi20

    Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)20

    Vinç Operatörü20

    Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi19

    Kimya Mühendisi19

    Kimyager19

    Betonarmeci18

    İnşaat Mühendisi18

    Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)18

    Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)18

    Süthane/ Mandıra İşçisi18

    CNC Lazerle Kesme Operatörü17

    Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü17

    Haberler Memurlar 15.000 bin vasıflı vasıfsız personel alımı başvuru şartları nedir? İşte kadrolar
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