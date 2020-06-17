Sağlık Bakanlığı 250 işçi alımı başvuruları başladı! İŞKUR üzerinden işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hafta içerisinde yaptığı yazılı açıklamada İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından gözler başvuru tarihlerine ve başvuru şartlarına çevrildi. Başvuru yapacak olanlar "Sağlık Bakanlığı 250 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İŞKUR üzerinden işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilanda yer alan bilgiler...

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1 - Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 4857 sayılı iş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 250 sürekli işçi alınacaktır.

2 - Adaylar, ilanlara Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir.

3 - Başvurular, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 17/06/2020 - 21/06/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.