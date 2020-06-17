Sağlık Bakanlığı 250 işçi alımı başvuruları başladı! İŞKUR üzerinden işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu hafta içerisinde yaptığı yazılı açıklamada İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından gözler başvuru tarihlerine ve başvuru şartlarına çevrildi. Başvuru yapacak olanlar "Sağlık Bakanlığı 250 sürekli işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İŞKUR üzerinden işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilanda yer alan bilgiler...
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
1 - Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde, 4857 sayılı iş Kanunu ile mezkür Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 250 sürekli işçi alınacaktır.
2 - Adaylar, ilanlara Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilir.
3 - Başvurular, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 17/06/2020 - 21/06/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.
4 - Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların öncelikle ilçe düzeyinde (belirlenen ilçeler dahil) karşılanması yoluna gidilecektir. Bu kapsamda;
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece, Pendik, Tuzla, Kartal ve Maltepe ilçelerinde ikamet edenler,
T.C. Sağlık Bakanlığı Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde ikamet edenler,
T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. ilhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece, Sancaktepe ilçesinde ikamet edenler,
T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ istanbul Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapılacak alımlara sadece, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde ikamet edenler,
müracaat edebilecektir.
ilçe düzeyinde taleplerin karşılanamaması halinde il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) tarafından alınacaktır.
5 - Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı sağlık kuruluşu) ve bir mesleğe başvuru yapacaktır.
6 - Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir.
Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti.
Alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktaran Koca, tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde yapabileceğini kaydetti.