ZABITA MEMURU ALIMI İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvuru belgelerini 23.06.2020 Salı gününden 29.06.2020 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00 - 17.00 arasında) Şehit Gönenç Caddesi No:20/1 Maltepe- Çankaya adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yılsonu enflasyon farkının açıklanması ile beraber Zabıta memuru maaşlarına da zam geldi. İşte 2020 zamlı Zabıta memuru maaşları

Zabıta memuru (9/1) maaşları 3 bin 474 TL'den 2020 yılında 3 bin 665 Liraya yükseltilmiştir.

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ZABITA ALIMI GÖRE KADRO DAĞILIMI

1 - Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 10 bay bayan zabıta alımı,

2 - Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 4 zabıta alımı

3 - Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 4 zabıta alımı,

4 - Herhangi bir önlisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 32 zabıta alımı olmak üzere toplam 50 memur alımı yapılmaktadır.