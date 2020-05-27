Belediye ve bazı kamu kurumlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere, engelli ve engelsiz, KPSS ve KPSS şartsız yüzlerce işçi ve personel alımı yapılacak. Kurum dışı işçi alımı başvuru işlemi için vatandaşların araştırması devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor.
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KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
İŞÇİ ALIMI YAPAN BELEDİYELER ve KAMU KURULUŞLARI
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Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV İşl. A.Ş. 31.07.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.05.2020
Aydın Arya Tur. Tes. A.Ş. 30.05.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 27.05.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Arge Personeli ilanı 01.06.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Arge Teknisyeni 01.06.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Teknik Destek 01.06.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE Uzman Uzman Yard. 01.06.2020
Bilecik Kayı Gıda Tem. Tur. San. Tic. A.Ş. 31.05.2020
Kocaeli TÜBİTAK Bilgem Pers. Alımı 02.06.2020
Kocaeli Tübitak Marmara Araştırma Merkezi (MAM).05.06.2020
Şanlıurfa Akçakale SYDV Pers. Alımı 27.05.2020
Çanakkale Gestaş Deniz Ulaşım Turizm A.Ş.28.05.2020
Bartın Amasra SYDV Pers. Alımı 29.05.2020
İzmir İzenerji Pers. Tic. A.Ş. 29.05.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Tic. A.Ş. 20.06.2020
Ankara TÜBİTAK UZAY Arge Pers. Alımı 12.06.2020
Manisa Albeltaş Pers. Alımı 31.05.2020
Balıkesir Erdek Grup İ.K.Yön. Ltd. Şti. 30.05.2020
Çanakkale Ezine Beld. Kale Pers. Hiz. Ltd. Şti. 29.05.2020
İzmir Çeştur İşl. Ltd. Şti. 27.05.2020
Bursa Jeot. Ener. Su İnş. Mad. San. Tic. A.Ş. 30.05.2020
Antalya Gündoğmuş Personel Limited Şirketi.28.05.2020
Denizli Tiripolis Kazı Başkanlığı 30.05.2020
Eskişehir ALPUBEL Ener. Üre. Tar. Hayv. Tic. A.Ş. 27.05.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. Gıda Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 27.05.2020
Adana Kozan İmar Tic.San.Per.Limited Şirketi 27.05.2020
Manisa Besot Manisa Belediyesi Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl.Turizm ve Enerji San.ve Tic.A.Ş. 28.05.2020
Manisa Besot Manisa Belediyesi Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl.Turizm ve Enerji San.ve Tic.A.Ş. 29.05.2020
Çorum Laçin Bel. Per. Ltd. Şti.29.05.2020
Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd.Şti. 28.05.2020
İstanbul Mataş Maltepe Sağ.Turz.Eğit.Otopark Temz.İnş.San.Tic.A.Ş.29.05.2020
Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik ve Katı Atık Hizmetleri Ltd.Şti.28.05.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.01.06.2020
Zonguldak Çaydeğirmeni Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 27.05.2020
Eskişehir Tepebaşı Turz. Sağ. İnş. San. Tic. A.Ş. 29.05.2020
Aydın Koçarlı Menderes Gıda Turz. Tic. A.Ş. 29.05.2020
İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 29.05.2020
Antalya Demre Hizmet Ltd.Şti.27.05.2020
Ankara TÜBİTAK BİLGEM Personel Alımı 17.06.2020
Niğde Belediyesi Personel Anonim Şirketi.27.05.2020
Çanakkale Bayramiç Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.06.2020
Ordu Korgan SYDV Pers. Alımı 29.05.2020
Muğla Kavaklıdere Beld. Pers. Ltd. Şti. 01.06.2020