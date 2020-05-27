Belediye ve bazı kamu kurumlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere, engelli ve engelsiz, KPSS ve KPSS şartsız yüzlerce işçi ve personel alımı yapılacak. Kurum dışı işçi alımı başvuru işlemi için vatandaşların araştırması devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor.

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