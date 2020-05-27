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    • 08.07.2020 12:47
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    'li ve KPSS şartsız işçi alımı devam ediyor! İşte başvuru şartları ve yeni ilanlar

    Hangi kamu kurumu işçi alımı yapacak? Başvuru şartları nelerdir? 'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

    KPSS'li ve KPSS şartsız işçi alımı devam ediyor

    Belediye ve bazı kamu kurumlarında daimi olarak istihdam edilmek üzere, engelli ve engelsiz, KPSS ve KPSS şartsız yüzlerce işçi ve personel alımı yapılacak. Kurum dışı işçi alımı başvuru işlemi için vatandaşların araştırması devam ediyor. Müracaatlarını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor.

    İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

    İŞÇİ ALIMI YAPAN BELEDİYELER ve KAMU KURULUŞLARI

    İŞKUR ilan sayfasına erişim sağlamak için TIKLAYINIZ

    Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020

    TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV İşl. A.Ş. 31.07.2020

    Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.05.2020

    Aydın Arya Tur. Tes. A.Ş. 30.05.2020

    Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM UEKAE 27.05.2020

    Ankara TÜBİTAK SAGE Arge Personeli ilanı 01.06.2020

    Ankara TÜBİTAK SAGE Arge Teknisyeni 01.06.2020

    Ankara TÜBİTAK SAGE Teknik Destek 01.06.2020

    Ankara TÜBİTAK SAGE Uzman Uzman Yard. 01.06.2020

    Bilecik Kayı Gıda Tem. Tur. San. Tic. A.Ş. 31.05.2020

    Kocaeli TÜBİTAK Bilgem Pers. Alımı 02.06.2020

    Kocaeli Tübitak Marmara Araştırma Merkezi (MAM).05.06.2020

    Şanlıurfa Akçakale SYDV Pers. Alımı 27.05.2020

    Çanakkale Gestaş Deniz Ulaşım Turizm A.Ş.28.05.2020

    Bartın Amasra SYDV Pers. Alımı 29.05.2020

    İzmir İzenerji Pers. Tic. A.Ş. 29.05.2020

    İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Tic. A.Ş. 20.06.2020

    Ankara TÜBİTAK UZAY Arge Pers. Alımı 12.06.2020

    Manisa Albeltaş Pers. Alımı 31.05.2020

    Balıkesir Erdek Grup İ.K.Yön. Ltd. Şti. 30.05.2020

    Çanakkale Ezine Beld. Kale Pers. Hiz. Ltd. Şti. 29.05.2020

    İzmir Çeştur İşl. Ltd. Şti. 27.05.2020

    Bursa Jeot. Ener. Su İnş. Mad. San. Tic. A.Ş. 30.05.2020

    Antalya Gündoğmuş Personel Limited Şirketi.28.05.2020

    Denizli Tiripolis Kazı Başkanlığı 30.05.2020

    Eskişehir ALPUBEL Ener. Üre. Tar. Hayv. Tic. A.Ş. 27.05.2020

    Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Tem. Gıda Taş. San. Tic. Ltd. Şti. 27.05.2020

    Adana Kozan İmar Tic.San.Per.Limited Şirketi 27.05.2020

    Manisa Besot Manisa Belediyesi Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl.Turizm ve Enerji San.ve Tic.A.Ş. 28.05.2020

    Manisa Besot Manisa Belediyesi Müş.Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl.Turizm ve Enerji San.ve Tic.A.Ş. 29.05.2020

    Çorum Laçin Bel. Per. Ltd. Şti.29.05.2020

    Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd.Şti. 28.05.2020

    İstanbul Mataş Maltepe Sağ.Turz.Eğit.Otopark Temz.İnş.San.Tic.A.Ş.29.05.2020

    Tekirdağ Marmaraereğlisi Temizlik ve Katı Atık Hizmetleri Ltd.Şti.28.05.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş.01.06.2020

    Zonguldak Çaydeğirmeni Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 27.05.2020

    Eskişehir Tepebaşı Turz. Sağ. İnş. San. Tic. A.Ş. 29.05.2020

    Aydın Koçarlı Menderes Gıda Turz. Tic. A.Ş. 29.05.2020

    İzmir İzdoğa Tic. San. A.Ş. 29.05.2020

    Antalya Demre Hizmet Ltd.Şti.27.05.2020

    Ankara TÜBİTAK BİLGEM Personel Alımı 17.06.2020

    Niğde Belediyesi Personel Anonim Şirketi.27.05.2020

    Çanakkale Bayramiç Beld. Pers. Ltd. Şti. 02.06.2020

    Ordu Korgan SYDV Pers. Alımı 29.05.2020

    Muğla Kavaklıdere Beld. Pers. Ltd. Şti. 01.06.2020
    Haberler Memurlar KPSS'li ve KPSS şartsız işçi alımı devam ediyor! İşte başvuru şartları ve yeni ilanlar
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