İŞKUR tarafından yayımlanan duyurularda mezuniyet şartı olmadan , ilkokul, lise ve üniversite mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Sınavsız yapılan personel alımında başvuru detayları takvim.com.tr'de. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) sistemine kayıt olan vatandaşlar devamlı olarak yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapabiliyor.
KURS
İŞKUR 'da yayımlanan iş ilanlarına başvuru yapan ve işe girmeye hak kazanan adaylar , önce kursa alınacak. Kursa alınacak ve eğitim görecek adaylara bu sürece maaş ödemesi İŞKUR tarafından yapılır. Kursun sona ermesinin ardından adaylar daha sonra işe başlatılacak.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?
İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
Emekli olmamak,
Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.
Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.
GÜNCEL KURSLAR
İŞKUR 'da yayımlanan güncel kurs ilanları şu şekilde:
İŞBAŞI EĞİTİM KURSLARI
İŞKUR işbaşı eğitim güncel kursları şu şekilde:
MAAŞ VE DİĞER ÜCRETLER
Kurs süresince adaya , İŞKUR tarafından günlük ödeme yapılacak. Ödemeler hakkında İŞKUR 'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İş arayan statüsündeki vatandaşlar için günlük 89,4 TL, öğrenciler için 67,05 TL, işsizlik ödeneği alanlar için 44,7 TL zaruri gider ödemesi,
İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde imalat sektöründe düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 100 TL zaruri gider ödemesi,
İmalat sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi, Genel sağlık sigortası primi, İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından işbaşı eğitim programı süresince karşılanmaktadır.