KURS

İŞKUR 'da yayımlanan iş ilanlarına başvuru yapan ve işe girmeye hak kazanan adaylar , önce kursa alınacak. Kursa alınacak ve eğitim görecek adaylara bu sürece maaş ödemesi İŞKUR tarafından yapılır. Kursun sona ermesinin ardından adaylar daha sonra işe başlatılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

İlanlara başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Belirtilen şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilmektedirler.

Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.