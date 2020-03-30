İşyeri kapanan işsizlik maaşı alabilir mi? İŞKUR işsizlik maaşı alma şartları ve gerekli evrakları Google aramalarında oldukça popüler. İşsizlik maaşı, sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödemedir. Peki işsizlik maaşı almanın şartları nelerdir? 2019 İşsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı nasıl alınır? Kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin Kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir.
İŞYERİ KAPANAN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?
Koronavirüs nedeniyle işyeri kapanan işçilerin bazı hakları bulunuyor. İşçi, işverenden kıdem tazminatı talep edebilir, istifa ederek işsizlik maaşı alabilir. Evden çalışanların ücret ve ya yan hakları kesilemez.
Koronavirüs salgınının engellenmesine yönelik tedbirler kapsamında pek çok işyerinde faaliyetler durduruldu ya da çalışma saatleri azaltıldı. İşyeri kapatılan işçiler, hakları konusunda endişeli. Bugünkü yazımızda kapatılan, çalışma süreleri azalan, kısa çalışmaya gidilen ya da uzaktan çalışmaya geçilen işyerlerinde çalışanların haklarını açıklayacağız. İşyeri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmışsa iş hukuku açısından zorlayıcı neden söz konusu demektir. Zorlayıcı nedenin doğması halinde işçi ve işverenin hakları ise şöyle:
TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA
İŞYERİ KAPATILDIYSA İLK HAFTAYI İŞVEREN ÖDER: Örneğin işyeri 16 Mart'ta kapatılmışsa işveren işçilerine 23 Mart'a kadar haftalık ücretlerinin yarısını ödemek durumundadır.
BİR HAFTANIN SONUNDA İŞÇİ KIDEM TAZMİNATINI İSTEYEBİLİR: İşyeri 16 Mart'ta kapatılan işçi, 23 Mart'tan itibaren o işverene bağlı olarak en az bir yıl çalışması varsa işverenden kıdem tazminatı talep edebilir. İşveren de ödemelidir.
BİR HAFTANIN SONUNDA İSTİFA EDEN İŞÇİ, İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR: 16 Mart'ta işyeri kapatılan işçi bir hafta sonra işyerinde işin durmasını gerektiren zorlayıcı sebep nedeniyle istifa edip kıdem tazminatını alabilir. Son 3 yılda 600 gün primi varsa 6 ay, 900 gün primi varsa 8 ay, 1.080 gün primi varsa 10 ay işsizlik maaşı alabilir.
İŞVEREN İŞTEN ÇIKARIRSA TAZMİNAT ÖDEMEK ZORUNDA: İşyeri 16 Mart'ta kapatılmış bir işveren, 23 Mart itibarıyla 1 yıllık kıdemi olan işçisini işten çıkarırsa kıdem ve ihbar tazminatı ödemek zorundadır.
İŞVEREN ONAY ALMADAN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARAMAZ
İŞVEREN İŞÇİLERİ ONAY ALMADAN ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARAMAZ: İşyeri 16 Mart'ta kapatılan işveren, işçilerin onayını almadan bütün işçileri ücretsiz izne çıkarırsa, bu iş sözleşmesinin feshi anlamına gelir. İşçiler bu durumda işe iade davası açabilir ya da kötü niyet tazminatı talep edebilir.
İŞÇİLER YILLIK ÜCRETLİ İZNE ÇIKARILABİLİR: Kapatılan işyerlerinde işverenler işçilerine yıllık izinlerini kullandırabilir. Örneğin 20 gün izni olan işçiye işveren 20 gün kesintisiz izin verebilir. Henüz yıllık izne hak kazanmamış işçiler için ise avans izin sağlanabilir.
EVDEN ÇALIŞANA ÜCRET KESİNTİSİ YAPILAMAZ: İşyeri kapatılanlar uzaktan çalışmaya başlamışlarsa ücret ve yan haklarında hiçbir kesinti yapılamaz. Yemek parası, yol parası gibi yan hakların da ödenmeye devam edilmesi gerekir.
İŞÇİ KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ALIR: İşveren kısa çalışmaya başvurmuşsa işçiye İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği ödenir. Kısa çalışma ödeneğine hak kazanan işçilere İŞKUR tarafından hesaplanarak 5 Nisan'da ödenecektir.
KISA ÇALIŞMADA İŞÇİ ÇIKARILAMAZ
ÇALIŞMA SÜRESİ AZALTILAN İŞYERİNDE HEM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HEM ÜCRET ALINIR: Kapatılmayan ancak çalışma süreleri azaltılan işyerlerinde kısa çalışmaya gidilirse işçi hem kısa çalışma ödeneği hem çalıştığı sürenin ücretini alabilir.
KISA ÇALIŞMADA EMEKLİLİK PRİMİ ÖDENMEZ: Kısa çalışmaya gidilen işyerlerinde çalışan işçilerin emeklilik primleri ödenmeyecektir. Ancak sağlıktan yararlanabilirler. Bu kişiler isteğe bağlı sigortalı olarak primlerini ödeyip emekliliklerine bugünleri ekleyebilir.
KISA ÇALIŞMADA İŞÇİ ÇIKARILAMAZ: Kısa çalışmaya gidilen ve İŞKUR tarafından kısa çalışma talepleri onaylanan işyerlerinde kısa çalışma süresince işçi çıkarılmaması şart.
İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR üzerinden verilen işsizlik maaşı almak için belirli şartlar bulunuyor. İşsizlik maaşı şartları 2020 şu şekilde;
-Kendi istek ve imkanları dışında işsiz kalmak.
-Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak.
-Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak.
-Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?
İŞKUR üzerinden verilen işsizlik maaşı almak için belirli şartlar bulunuyor.
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.
İşsizlik ödeneği alınan süre içinde;
ikamet adresinin değişmesi,
herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
yetkili sağlık kuruluşunca istirahatli kılınması,
silahaltına alınılması,
yurtdışına çıkılması,
bir işte çalışmaya başlanması veya
mahkeme kararıyla işe iade edilmesi,
hallerinde durum 15 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya Alo170'e bildirilmelidir.
İşsizlik ödeneğinden yararlananlar, kendi kusuru ve bilgilerdeki eksiklik veya yanlışlık nedeniyle yapılan fazla ödemeleri yasal faizi ile birlikte ödemek zorundadır.
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