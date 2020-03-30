İŞYERİ KAPANAN İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR Mİ?

Koronavirüs nedeniyle işyeri kapanan işçilerin bazı hakları bulunuyor. İşçi, işverenden kıdem tazminatı talep edebilir, istifa ederek işsizlik maaşı alabilir. Evden çalışanların ücret ve ya yan hakları kesilemez.

Koronavirüs salgınının engellenmesine yönelik tedbirler kapsamında pek çok işyerinde faaliyetler durduruldu ya da çalışma saatleri azaltıldı. İşyeri kapatılan işçiler, hakları konusunda endişeli. Bugünkü yazımızda kapatılan, çalışma süreleri azalan, kısa çalışmaya gidilen ya da uzaktan çalışmaya geçilen işyerlerinde çalışanların haklarını açıklayacağız. İşyeri koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılmışsa iş hukuku açısından zorlayıcı neden söz konusu demektir. Zorlayıcı nedenin doğması halinde işçi ve işverenin hakları ise şöyle: