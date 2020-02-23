İŞKUR üzerinden 29 Şubat'a kadar 74 şehirde vasıflı-vasıfsız 7200 beden işçisi ve 1700 temizlik personeli olmak üzere toplam 8 bin 900 personel alımı için vatandaşlar araştırmalara devam ediyor. İlanlara çok yoğun bir başvuru yapıldı. İş başvuruları İŞKUR il-ilçe şube müdürlüklerinden veya ilan içeriğinde belirtilen link üzerinden online olarak yapılacaktır. Peki, hangi illerde beden işçisi ve temizlik personeli alımı yapılacak? Başta İstanbul, Ankara, Antalya, Gaziantep, Konya, İzmir, Mersin, Adana, Malatya, Balıkesir, Tekirdağ, Bursa, Aydın, Muğla olmak üzere toplamda 74 şehirden personel alımı gerçekleştirilecektir. İllere göre yayınlanmış personel alım ilanlarını görüntülemek için aşağıda belirtilen linki tıklamanız yeterlidir.

İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.

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