İŞKUR personel alımlarına son hız devam ediyor. Bu bağlamda son ilan ÇAYKUR tarafından verildi. ÇAYKUR İŞKUR üzerinden 830 işçi alımı yapacağını açıkladı. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, başvuruların 24 Şubat 2020 günü başlayacağı ve 28 Şubat 2020 'de sona ereceğine yer verildi. Başvurular İŞKUR il müdürlüğünden ya da işkur resmi internet adresi üzerinden yapılacak. Yayımlanan duyuruda mevsimlik işçi alımı yapılacağına yer verildi. İşe alınacak işçiler noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2020 yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak. İşte 24 Şubat İŞKUR üzerinden ÇAYKUR 830 işçi alımı başvuru şartları ve kadrolar...

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