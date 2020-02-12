Emeklilere büyük müjde! 3 aylık fark ödemeleri yatacak

Milyonlarca emekli için Şubat ayında oldukça güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda 2020 yılı Şubat ayında yüzde 6,5 zamla birlikte fark ödemeleri de yapılacak. Emekliye zamlı Şubat ayı maaşlarında yeni gelişmeleri sizin için araştırdık. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ