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Emeklilere büyük müjde! 3 aylık leri yatacak

Emekli maaşları bu ay lı yatması ardından Şubat'ta bir müjde daha. ayında Yüzde 6,5 zamla birlikte leri de gerçekleşecek. Günün haberinde 2020 zammı ve fark ödemeleri de yatacak. Emekliye zamlı Şubat ayı maaşlarında yeni gelişmeleri sizin için araştırdık.

  • Memurlar
  • 13.02.2020 09:40
  •  - 
  • Son Güncelleme: 03.03.2020 15:40
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Emeklilere büyük müjde! 3 aylık fark ödemeleri yatacak

Milyonlarca emekli için Şubat ayında oldukça güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda 2020 yılı Şubat ayında yüzde 6,5 zamla birlikte fark ödemeleri de yapılacak. Emekliye zamlı Şubat ayı maaşlarında yeni gelişmeleri sizin için araştırdık. Buna göre; aylık maaş alana en az 138,76, 3 aylık maaş alana 416,28 lira fark yatırılacak.

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