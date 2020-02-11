Sağlık Bakanlığı 8844 personel alımı kadro dağılımı ve açıklamalar için araştırmalar devam ediyordu. Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı 2020 yılı kamu personeli alımında tercih tarihleri açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün yaptığı açıklamada atama tarihlerine yer verildi. Aygün yaptığı açıklamada, "8844 kadro için Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme kılavuzunun bu hafta yayınlanacağını belirtti." ifadelerini kullandı. Başvurular ise 14-20 Şubat tarihleri arasında alınacak. Peki Sağlık Bakanlığı 8844 personel alımı kadro dağılımı detayları takvim.com.tr'de sizlerle

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ