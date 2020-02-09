10 Şubat İŞKUR üzerinden belediyeye KPSS şartsız personel alımları yapılacak. Bu bağlamda yeni ilanlar açıklandı. Çanakkale Ezine Belediyesi, Çanakkale Bayramiç Belediyesi, Kırklareli Çakıllı Belediyesi, Bursa Osmangazi Belediyesi ve çok sayıda belediye personel alımları yapıyor. Belediyelerin personel alımı ilanlarına başvurular İlgili belediyelere şahsen yapılacaktır. Belediyenin sonlarında belirtilen tarihler son başvuru tarihleri olarak belirtilmiştir. Adaylar başvuru şartlarını taşıyor olmaları durumunda ve ilgili belgelere sahip olmaları durumunda başvuru yapabilecekler. Sizler için takvim.com.tr ekibi olarak 3000 TL maaşla KPSS şartsız yüzlerce belediye işçi alım ilanı ile ilgili detayları derledik.

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