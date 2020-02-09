Türkiye İş Kurumu üzerinde personel alımı ilanları için yeni gelişme oldu. Geçtiğimiz haftaya göre personel alımı sayısı arttı. Özel olarak ise adaylardan, KPSS, Mezuniyet, Tecrübe veya meslek belgesi gibi nitelikler aranacak. Bu yönde KPSS olarak, KPSS puanı ile kamuya alımlarda kullanılıyor. Bazı kurumlar belirli pozisyonlar için adaylardan KPSS şartı arıyabiliyor. Mezuniyet niteliği olarak ise, İlköğretim, Ortaokul, Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunları başvuru yapabiliyor.

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