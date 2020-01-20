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  • 21.01.2020 10:14
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 10:14

personel alımı yaş ve mezuniyet şartı... 2020 yılı PTT şartsız en son haber

personel alımı başvuruları 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı merakla araştırılıyor. PTT bünyesinde çalışmak isteyenler alım ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'nde Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ( PTT ) personel alımı hakkında yönetmelik yayımlandı. Yönetmelik kapsamında PTT personel alımı şartları belirlendi. PTT personel alımı şartları neler? Takvim.com.tr olarak PTT personel alım ilanlarını yakından takip ediyoruz. PTT sözleşmeli personel alımına ilişkin henüz tarih belli olmadı. .

PTT personel alımı yaş ve mezuniyet şartı açıklandı

2020'de PTT personel alımı yapılacak mı? Yapılacaksa ne zaman yapılacak? Gibi sorular arama motorlarında oldukça popüler durumda.
PTT alımlarını bekleyenler, yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Adayların yoğun bir ilgi ile karşıladığı PTT alımlarının ardından 2019 yılında beklendiği gibi KPSS'siz başvuru şartlarında bir alım gerçekleşmedi. Personel alımı, Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kurumun ve PTT'nin resmi internet sayfalarında sınav tarihinden en az bir ay önce duyuruluyor. PTT personel alım süreci ve tüm gelişmeler takvim.com.tr adresindedir.

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