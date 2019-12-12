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  • 12.12.2019 11:23
  • Son Güncelleme: 12.12.2019 11:25

2020 yılı değişti! EGM, POMEM, , yeni polis olma başvuru şartları nedir?

Binlerce kişinin hayallerini süsleyen polislik mesleği için müracaat şartları her daim araştırılmaya devam ediyor. Bu anlamda EGM, POMEM, , yeni polis alımlarıyla ilgili açıklama yaptı. Polis olmak isteyenlerin sıhhat raporlarında farklılığa gidildi. Psikiyatrik hastalıklar hariç, D dilimi sıhhat şartlarını taşıdıkları tespit edilen polis amiri personel hakkında sıhhat komisyonunca karar verilecek. Gerek duyulması halinde birim amirlerinden bireyin görevini yapmış olup yapamadığına dair rapor istenebilecek. İşte EGM, POMEM, PAEM, Polis Akademisi son dakika yeni polis olma müracaat şartları ve tüm detaylar

Polis alım şartları değişti! İşte detaylar

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Teşkilat Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Polis alımı sağlık şartları, emniyet personeli hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporları değişti. Polis okullarından mezun olan ve devlet memurluğuna ilk kez girecek olanlardan A-B-C dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar Emniyet Hizmetleri sınıflarına atanmaya hak kazanabilecekler. D dilimi sağlık şartını taşıyanlar ise atanamayacak. Bu kişiler Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında başka bir hizmet sınıfına atanacak. E dilimi sağlık şartlarını taşıyanlar ise Emniyet Teşkilatı'nda memur olarak atanamayacak. Engelli olarak Emniyet Teşkilatı'na ataması yapılacak olanlarda da psikiyatrik hastalığı olanlar memur olamayacak.

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