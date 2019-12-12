2020 Yılı PMYO alımları da belli oldu. Her yıl kadın ve erkek adaylardan en az lise mezunu polis alımı yapılmakta ve sadece başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvuru yapabilmektedir. Polis Meslek Yüksekokulları na 2020 yılı polis alımı kadro dağılımı, İlan tarihi ve başvuru şartları belli oldu. Yönetmelik Değişimi ve YKS Sınavı detayları. Polis alımına başvuru yapacak adaylar öncelikle belirtilen başvuru şartlarını taşımak zorundadırlar. Bu kapsamda erkek ve kadın adaylar başvuru yapabilecek. Ayrıca alımlar lise mezunu olan adaylar arasından yapılacaktır. Peki PMYO polis alım başvuru şartları nedir? Detaylar haberimizde

2020 YILI LİSE MEZUNU PMYO POLİS ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından açıklanan 2020 yılı sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) sınavı 20 Haziran 2019 tarihinde yapılacaktır. Adaylardan'da aranan puan şartı Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanıdır. Bu yönde 2019 YKS başvuruları ÖSYM tarafından 06 Şubat 2020 tarihi ile 03 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılan adaylar sonuçlarını 23 Temmuz 2020 tarihinde öğrenebilecekler.

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