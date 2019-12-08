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  • 09.12.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 09.12.2019 09:19

'li KPSS şartsız Aralık ayı personel ve memur alım başvuru şartları nedir? İşte kadrolar ve ilanlar

Aralık ayının gelmesi ile birlikte yılın son memur personel alım ilanları yayımlanmaya başladı. İşte 2019 Aralık için güncel memur personel ve işçi alım listesi.Kasım ayının bitmesi ile birlikte alımları ve memur alımları 2019 yılının son ayında canlılık göstererek kamuya alımlar için binlerce kişilik ilan yayımlandı. Aralık ayında memur personel alımı yapacak kamu kurumları hakkında bilgileri aktaracağız. Bu haberimizde alım yapılacak kadrolar, Alım yapacak kurumlar , Başvuru şartları ve başvuru bilgileri hakkında bilgiler vereceğiz. İlanlara 'li ve KPSS'siz lise, önlisans ve lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabiliyorlar. İşte 2019 memur ve işçi alımına dair son ilanlar...

Aralık ayı için kamuya memur personel işçi alımları başladı!

Aralık ayının 2. haftasına girdiğimiz şu günlerde kamu kurumları ve özel sektör personel ve memur alımlarına hız verdi. Bu bağlamda çeşitli ilanlar açıklanmaya devam ediyor. Kamuda görev almak için Kamu Personeli Seçme Sınavına veya ÖSYM tarafından yapılan çeşitli başka sınavlara katılarak kamu kurumlarında veya kamu kuruluşlarında görev alabilmek için adeta yarışıyorlar. İşsizlik sorununa çözüm odaklı yapılan ilanlar nisan ayında da tüm hızıyla sürerken; Bu ay içerisinde başvurabileceğiniz personel, işçi ve memur alımlarını sizler için derledik. Peki Aralık ayı KPSS'li KPSS şartsız personel ve memur alım başvuru şartları nedir? İşte ilanlar ve alım yapılacak kadrolar...

MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ARALIK AYINDA HANGİ KURUMLAR ALIM YAPACAK?

Aralık ayı için yayımlanan ilanlara göre, TTK, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, BBDK, NDK, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Merkezi Yerleştirmeler, farklı Üniversiteler, Belediyeler, Aile Bakanlığı, Diyanet İşleri, Sayıştay gibi kamu kurumları alım yapacaklarını belirttiler.

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