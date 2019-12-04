EKPSS - EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. En son 22 Nisan 2018 tarihinde yapılan EKPSS atamaları sonrasında EKPSS başvuruları ise 6-21 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılmıştı.

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EKPSS ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelli memur adaylarının merakla beklediği EKPSS 2020 sınav başvuru tarihleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS 26 Nisan 2020 yılı tarihinde gerçekleştirilecek. EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak..

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