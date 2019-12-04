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  • 05.12.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 09:13

nedir? başvuru ve atama kura tarihi

, engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. ların kamu kurumlarına atanması için kuraların ne zaman yapılacağı merakla bekleniyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu hakkında önemli bir açıklamada bulundu. Peki, EKPSS engelli memur ataması kuraları ne zaman yapılacak? İşte engelli memur atama kura tarihi... tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi aşamalarından oluşan sınav sistemidir.

EKPSS 2020 engelli memur alımı başvuru ve kura tarihi

Engelli memur alımı EKPSS sınavı için internette araştırmalar tüm hızıyla devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" açıklamasında bulundu. EKPSS 26 Nisan 2020 yılı tarihinde gerçekleştirilecek. EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak. Engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Tek fark ise EKPSS sınavına belirli engelli statüsünde olan bireylerin katılabileceğidir. Peki, EKPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? EKPSS kura tarihleri belli oldu mu?

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EKPSS NE ZAMAN?

Engelli memur adaylarının merakla beklediği EKPSS 2020 sınav başvuru tarihleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS 26 Nisan 2020 yılı tarihinde gerçekleştirilecek. EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak..

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imran&#231;elik imrançelik

özürlü memur alımı kura çekimi 2020nezaman yapılacak nerede nerden nezaman özürlü kura çekimi nezaman yapılacak hangi şartlardaa alınacak bana haber veriniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.12.2019 22:01
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