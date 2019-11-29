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  • 29.11.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 18:55

Müjde verildi! 22 bin 324 için tarih netleşti! Personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

Bakanlıklar aracılığıyla her yıl belirtilen tarihler aralığında çeşitli alanlarda personel istihdamı gerçekleştiriliyor. Son olarak toplamda iki Bakanlığa 22 bin 324 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Duyurunun ardından ilanlara başvuru yapmak isteyenler personel alımı hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Peki, 2 bin 324 personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte ilanlarda yer alan bilgiler...

Müjde verildi! 22 bin memur alımı için tarih netleşti

Memur olmak isteyen yüz binlerce vatandaş, yayımlanan personel alımları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sağlık Bakanlığına 17 bin 689 ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 4 bin 635 personel alınacak. Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 personel alımı için bir süredir beklenen duyuru bugün yapıldı. İşte iki ilana dair merak edilenler...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı tarafından 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı Aralık ve 2020 yılı Şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdasının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylandığını duyurdu.

Bakan Koca, "Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz. Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

4 BİN 635 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 313 sözleşmeli personel, 322 kadrolu personel, 1000 işçi, 1000 ASDEP personelini büyük ailemize katıyoruz." müjdesini vatandaşlarla paylaştı.

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Personel alımları hakkında detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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