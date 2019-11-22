Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakatlar olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilen bekçi alımlarında geri sayım başladı. 2019 1. dönem kapsamında ilk iki aşamayı da başarıyla tamamlayan adayların katıldıkları sözlü mülakatların sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi mi? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.