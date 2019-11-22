Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 22.11.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 22.11.2019 09:49

2019 ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi mi?

, son zamanlarda en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Bekçi olabilme hayali ile sözlü mülakatlara katılan adaylar Polis Akademisi'nden gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, 2019 ? Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi mi?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü mülakatlar olmak üzere üç aşamada gerçekleştirilen bekçi alımlarında geri sayım başladı. 2019 1. dönem kapsamında ilk iki aşamayı da başarıyla tamamlayan adayların katıldıkları sözlü mülakatların sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi mi? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? (2019 1. DÖNEM)

Bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Sözlü mülakatlar 12 Ekim sona erdi. Sonuçların ise sözlü mülakatların tamamlanmasının ardından 1-2 ay içerisinde açıklanması düşünülüyor. Buna göre, sonuçların kısa sürede erişime açılması bekleniyor.

Resmi olarak sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

DİKKATİNİZİ ÇEKEBİLİR! Memur alımı haberleri için tıklayın

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriBekçilik sözlü mülakat sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? Polis Akademisi'nden müjdeli haber geldi mi?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri