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  • 16.11.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 18:22

başvurusu nasıl yapılır? ve başvuru şartları nedir?

Bu hafta Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yapılan açıklamada sözleşmeli er başvurularının başladığının açıklanmasıyla başvuru hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Komutanlığı ve Komutanlığı na başvuruda bulunacak olanlar su nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri başvuru şartları nelerdir? İşte alımlara dair bilgiler...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er başvuruları başladı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından gözler başvuru hakkındaki detaylara çevrildi. Duyurunun yapılmasıyla birlikte binlerce kişi Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri sözleşmeli er alımı başvurusu hakkında bilgi edinmek istiyor.

KKK VE DKK SÖZLEŞMELİ ER ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

(1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek 1) belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra Ek-4'te bulunan dilekçeye başvuru sayfasının çıktısını da ekleyerek, kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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