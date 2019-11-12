IKEA, web sitesi üzerinden yeni personel alımları yapacağını duyurdu. En az lise mezunu olmak şartıyla 10 farklı pozisyona yeni personeller alacağını duyuran IKEA, başvuru şart ve detaylarına da ilanlar üzerinde yer verdi. Aralık 2016 itibarıyla 48 ülkede 392 mağazası bulunmaktadır. Bu mağazalar, çoğu Avrupa'da olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Asya ve Avustralya'da vardır.



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IKEA - Genel Başvuru IKEA Bursa Mağazası

İş Açıklaması

Mağazamızın satış, yiyecek içecek, depo ve kasa alanlarında görev yapmak üzere tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışma arkadaşları arıyoruz.

Çalışmak istediğiniz departmanı başvurunuzun önyazı kısmında belirtebilirsiniz.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Lise mezunu veya üniversite öğrencisi

Perakende sektöründe çalışmaya istekli

Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

Ekip çalışmasına yatkın

İstihdam Türü: Yarı Zamanlı, Yeni Mezun, Tam Zamanlı

Eleman Sayısı: 5

Pozisyon: Ekip Elemanı

Referans No: BRS-GNL

IKEA - Depo Ekip Üyesi IKEA Bursa Mağazası

İş Açıklaması

IKEA Türkiye olarak biz, çoğunluk için daha iyi bir günlük yaşam yaratmak vizyonu ile çalışan, birlikte çalışmaktan keyif alan, sade ve dürüst bir hayat görüşünü benimsemiş, birlikte öğrenen ve gelişen bir ekibiz.

Eğer sen de bizimle aynı heyecanı taşıyor ve değerlerimizi paylaşıyorsan, seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz.

Mağaza içi ürün akış görevlerini doğru ve zamanında yürüterek, ürün bulunurluğuna katkı sağlar.

Ürün kabul işlemlerini gerçekleştirir.

Ürünlerin ayrılmasını, ilgili raf ve reyonlara göre doldurulmasını, emniyet ve güvenlik prosedürleri, doğrultusunda doğru ve yeterli stok bulundurulmasını sağlar.

Mağaza ürün akışı operasyonlarının etkin bir biçimde gerçekleştirilmesini sağlar ve ürün akış süreçlerinin etkinliğini destekleyecek ofis işlerini yürütür.

Müşteri gözünde en yüksek ürün bulunurluğu ve stok doğruluğunu sağlamak için sayım ve operasyon rutinlerine göre çalışır.

IKEA sağlık, emniyet ve iş güvenliği kurallarına uyar; iş arkadaşlarını, müşterileri veya bina ve ekipmanı etkileyebilecek herhangi bir kazayı önlemek için aktif olarak çalışır.

Gerektiğinde bölümündeki ekip arkadaşlarına ve diğer departmanlarda çalışan arkadaşlarına destek verir.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Takım çalışmasına yatkınlık

Esnek çalışma saatlerine (hafta sonu, akşam ve gece vardiyası) uyum gösterebilecek

Tercihen yüksek sirkülasyonlu ve yüksek hacimli depo deneyimine sahip

Tercihen aktif olarak forklift kullanabilen

Perakende ve/veya Lojistik tecrübesi olan

Fiziksel dayanıklılık

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış

İstihdam Türü:Mavi Yaka, Tam Zamanlı

Eleman Sayısı:3

Pozisyon:Depo Elemanı

Referans No:BRS-DPEÜ

IKEA - Kurumsal Satış Ekip Üyesi IKEA Bornova

İş Açıklaması

• Ürün özellikleri ve sağlayacakları faydalar hakkında detaylı iş bilgisine sahip olmak ve bu bilgiyi müşterilerle paylaşmak

• Bir işletme veya bir evin tamamını döşemekte olan müşterilerimize temel oda yerleşimleri, aksesuarlar, stil ve renk seçimleri konularında yardımcı olmak

• Kurumsal müşterilerin ürün seçme, ödeme, teslimat ve montaj ile ilgili taleplerini koordine etmek

• Müşteri siparişlerini ve satış sonrası durumu takip etmek

• Müşterilerin daha önceden yapmış oldukları rezervasyonları etkileyebilecek stok çözümleri ile ilgilenmek

• Satış ve servis durumunu takip etmek ve raporlamak

• Kendisini ürün özellikleri, hizmetler ve satış teknikleri konularında eğitmek için eldeki kaynakları ve günlük tecrübelerini kullanmak

• Ortaya çıkacak projeler ve görevler için Kurumsal Satış Uzmanı ile beraber sorumluluk almak.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

• En az lise mezunu

• Tercihen ingilizce bilen

• İletişim becerileri kuvvetli

• İkna becerisi yüksek

• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İstihdam Türü:Tam Zamanlı

Eleman Sayısı:1

Pozisyon:Eleman, Kurumsal Müşteriler Satış Temsilcisi, Kurumsal Müşteriler Sorumlusu, Kurumsal Müşteriler Temsilcisi, Kurumsal Satış Sorumlusu

Referans No:BNV-KS

IKEA - İç Mekan Ve Görsel Tasarım Müdürü

İş Açıklaması

• Uzun dönemli sürdürülebilir büyüme, satışları maksimuma çıkarma ve kârlılığı sağlama amacı ile tüm satış ve satış dışı alanların görsel planlama ve uygulamalarını yönetir.

• Ev dekorasyonu yetkinliğine sahip ekibi ile beraber, yerel pazardaki insanların ihtiyacına yönelik fonksiyonel ve ilham verici çözümler sunar.

• IKEA teklifini ve ürün gamını tüm mağaza satış alanlarında doğru layout kullanımı ile ziyaretçilerle buluşturur.

• Doğru teşhir teknikleri ve görsel sunum ile ilham vererek rakipler arasında ilk tercih olunmasını sağlar.

• Global ve ülke bazlı İç Mekan ve Görsel Tasarım önceliklerini, yerel pazar ve mağaza ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, Mağaza Yönetim Ekibi ile birlikte yıllık iş planını hazırlar, departman aksiyon planını oluşturur.

• Diğer departmanlarla birlikte ticari takvim üzerinde çalışırarak, yıl boyunca mağaza içi canlılığı korur.

• İç Mekan ve Görsel Tasarım Grup Liderleri ile birlikte tüm ekibin kişisel gelişim planlarını, performans hedefleri ve gelişim noktalarını göz önünde bulundurarak şekillendirir.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

En az 5 yıllık iş deneyimi ve en az 2 yıllık yöneticilik tecrübesine sahip

Üniversitelerin güzel sanatlar fakültelerinden mezun

İngilizce bilen

İyi seviyede MS Office programları bilgisi

İletişim ve liderlik becerisi

Stratejik bakış açısı

Bireysel gelişim ve ekip gelişimi konusunda isteklilik

Lokal pazar koşulları ve rekabet konusunda kapsamlı ve güncel bilgi toplama ve yorumlama becerisi

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İstihdam Türü:Tam Zamanlı

Eleman Sayısı:1

Pozisyon:İç Mimar, Mimar

Referans No:CMM-BRS

IKEA - Satış Ekip Üyesi IKEA Bornova

İş Açıklaması

IKEA Türkiye olarak biz, çoğunluk için daha iyi bir günlük yaşam yaratmak vizyonu ile çalışan, birlikte çalışmaktan keyif alan, sade ve dürüst bir hayat görüşünü benimsemiş, birlikte öğrenen ve gelişen bir ekibiz.

Eğer sen de bizimle aynı heyecanı taşıyor ve değerlerimizi paylaşıyorsan, seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz.

Ürün özellikleri ve sağlayacakları faydalar hakkında detaylı iş bilgisine sahip ve bu bilgiyi müşterilerle paylaşır.

IKEA kültürünün güçlü olduğu ve müşterilerimizin ve çalışanlarımızın bağlılıklarına değer verilen ve önemsenen bir ortam yaratır.

Perakende sektöründe kariyer yapmayı hedefler.

Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak görev yaptıkları bölümün satış hedeflerini gerçekleştirir.

Reyonunun düzenini sağlar.

Ortaya çıkacak projeler ve görevler için sorumluluk alır.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

En az lise mezunu,

Satış tecrübesi olan,

Dinamik ve güleryüzlü,

Yüksek iletişim becerisine sahip,

Öğrenmeye ve bilgiyi paylaşmaya istekli,

Problem çözme yeteneğine sahip,

Esnek çalışma saatlerine (hafta sonu ve akşam vardiyası) uyum sağlayabilecek,

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak

İstihdam Türü:Tam Zamanlı

Eleman Sayısı:3

Pozisyon:Mağaza Satış Temsilcisi

Referans No:BNV-STSFT

IKEA - Görsel Tasarım Ve Aktivite Uzmanı IKEA Ankara

İş Açıklaması

Mağaza yerleşim planı, ürün sunumu ve canlılık üzerinde çalışarak mağazadaki ürün sunumu çözümlerinde IKEA kimliğinin benzersizliğini güçlendirmek için görsel sunum yetkinliğini kullanır. Satış alanlarının alışveriş edilmesi kolay, görsel açıdan etkileyici olmalarını sağlar.

Tüm ürün sunumu çözümlerini planlarken ve uygularken ülke stratejilerini, global araçları ve en iyi örnekleri kullanarak kaliteli, güvenli, sade ve etkili sonuçlar için çalışır. İş özetlerine dayalı ilham verici, fonksiyonel ve ticari çözümler planlar ve uygular.

Güçlü bir görsel izlenim aracılığıyla ziyaretçileri etkileyecek ve şaşırtacak yaratıcı yönlendirmeler oluşturmak için ev dekorasyonu, perakende ve trendler hakkındaki bilgilerini sürekli güncel tutar.

Planlama ve işin uygulanmasında satış ve lojistik ile birlikte iş rutinlerine göre çalışır.

Aydınlatma ve tüm komünikasyonlar dahil, günlük alan kontrolünü yapar ve uygulamalar sonrası alanın düzenini sağlar.

Yerel pazar, müşterilerimiz ve rakiplerimizle ilgili detaylı bilgi edinir ve bunu sürekli güncel tutar.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültelerindeki ilgili bölümlerinden mezun

İngilizce bilgisi

AutoCad ve çizim programları bilgisi

Estetik bakış açısı ve görsel yetkinlik

Ev dekorasyonu, perakende, tasarım ve insanların evdeki yaşamı konusunda tutku

Fikrini çizebilme, görselleştirebilme ve sunabilme becerisi

Hızlı perakende ortamında çalışabilen

Görevler konusunda hevesli ve takımla çalışabilme becerisi

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış

İstihdam Türü:Tam Zamanlı

Eleman Sayısı:Belirtilmemiş

Pozisyon:Görsel Düzenleme/Sunum/Tasarım Uzmanı, İç Mimar, Görsel Sunum Uzmanı, Görsel Tasarım Uzmanı

Referans No:ANK-VMU

IKEA - Yiyecek Ve İçecek Müdürü IKEA Ankara Mağazası

İş Açıklaması

• Yiyecek ve İçecek Ekibini yönetir; ekibinin en üst düzeyde sağlık, hijyen ve servis konusunda eğitilmesini ve bilgilerinin güncel olmasını sağlar.

• Yiyecek ve İçecek Departmanı'nın operasyonlarınıve ekibini, maksimum satış ve optimize uzun dönem kârlılık hedefleri doğrultusunda yönetir.

• IKEA Türkiye pazarlama ve hizmet politikasını müşterilere yansıtır ve IKEA Restoranı'nın, mağaza ziyaretçi trafiğini artırmada önemli rol oynamasını sağlar.

• Pazarda çoğunluğa hitap eden ürün gamı ile çalışır; ürün gamının geliştirilmesi ve sürekli beslenme trendlerine uygun bir ürün gamı ile çalışılmasından sorumludur.

• Yiyecek ve İçecek Departmanı ve sorumluluk alanları ile ilgili yıllık iş planlarının oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlar.

• Mağazanın gıda güvenliği ve hijyen lideridir; bu iki önemli konuda her türlü oluşum ve stratejinin sahibidir.

• Performans hedeflerini ve gelişim noktalarını göz önünde bulundurarak, ekibinin kişisel gelişim planlarını şekillendirir.

• Mağaza Yönetim Ekibi'nin aktif bir üyesi olarak çalışır ve tüm mağaza operasyonunun yönetilmesinde aktif rol alır.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

• En az 5 yıllık iş deneyimi ve Yiyecek ve İçecek alanında en az 2 yıllık yöneticilik deneyimi

• Tercihen üniversite mezunu

• Tercihen İngilizce bilgisi

• İyi seviyede MS Office programları bilgisi

• İletişim ve liderlik becerisi

• İleri düzeyde problem çözme ve organizasyon becerisi

• Analitik ve stratejik bakış açısı

• Lokal pazar koşulları ve rekabet konusunda kapsamlı ve güncel bilgi toplama ve yorumlama becerisi

• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İstihdam Türü:Tam Zamanlı

Eleman Sayısı:1

Pozisyon:Restoran Müdürü

Referans No:ANK-IFS

IKEA - İç Mekan Görsel Sunum Eğitim Programı IKEA Ankara

İş Açıklaması

• IKEA ev dekorasyon uzmanlığı, ürün gamı ve onu destekleyen mağaza iletişimine ilişkin detaylı bilgi edinir ve bilgilerini sürekli güncel tutar.

• İç Mekan Tasarım ve Görsel Sunum yıllık iş planına, gündelik rutinlere ve aksiyon planlarına aktif bir şekilde katkı sağlar.

• Ev dekorasyonu uzmanlığı, ürün sunumu ve canlılığın geliştirilmesi üzerine diğerİç Mekan Tasarım ve Görsel Sunum Uzmanları ile çalışır.

• IKEA Manuelleri ve kanıtlanmış fikirlerin ışığında kendisini geliştirerek çözümler oluşturur.

• Alanların alışveriş edilmesi kolay, görsel açıdan etkileyici olmasına katkıda bulunur; bunu yaparken detaylara dikkat eder.

• IKEA mağazasındaki medyalarda ilham verici, fonksiyonel ve ticari çözümler sunma konusunda kendisini geliştirir; planlama ve uygulama aşamalarında görev alır.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

• Ev dekorasyonu konusunda ilgi

• Görsel beceri ve estetik anlayış

• Tercihen üniversite mezunu

• En az orta düzeyde İngilizce bilgisi

• AutoCad, SketchUp, MS Office vb. yazılım programlarına ilgi

• Ekip çalışmasına yatkınlık

• Kuvvetli iletişim becerileri

• Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İstihdam Türü:Tam Zamanlı

Eleman Sayısı:Belirtilmemiş

Pozisyon:Görsel Düzenleme/Sunum/Tasarım Asistanı, Görsel Düzenleme/Sunum/Tasarım Elemanı, Görsel Düzenleme Elemanı, İç Mimar, Mağaza Elemanı

Referans No:ANK-COE

IKEA - İç Mekan Tasarım Grup Lideri IKEA Ankara

İş Açıklaması

Roomsetting, home, vignette ve satış destek alanlarındaki ürün sunumu ve ev dekorasyonu çözümlerinde IKEA kimliğinin benzersizliğini güçlendirmek konusunda bu ekibe ilham verir ve liderlik eder.

Ev ziyaretlerinden fikirler toplama ve bu bilgileri müşteri beklentilerini aşan ve IKEA tarzı ev dekorasyonunu yansıtan yerel, fonksiyonel, estetik ve ticari ev dekorasyonu çözümlerine dönüştürme işinden sorumludur.

İç Mekan Tasarım ekibini; ayırt edici görsel izlenimlerle iyi bir tempo yakalamak için geniş bir stil, yaşam biçimi ve fiyat seviyesi çeşitliliğini yansıtan bir Mağaza Showroom tablosu yaratmak konusunda yönlendirir.

İşi geliştirmek ve uzun vadeli karlılığı desteklemek için ev dekorasyonu konusunda departman aksiyon planının gelişimine aktif bir şekilde destek verir; İç Mekan ve Görsel Tasarım ekibi ve diğer fonksiyonlarla birlikte kararlaştırılmış planları uygular.

İç Mekan Tasarım ekibinin; ülke stratejilerini, global araçları ve en iyi örnekleri kullanarak kaliteli, sade, ve etkili ev dekorasyonu çözümleri oluşturmasını sağlar.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Tasarım alanında veya perakendede edinilmiş en az 5 yıllık iş deneyimi

Üniversite mezunu; tercihen Mimarlık ve İç Mimarlık bölümleri

İyi derecede İngilizce bilgisi

Tercihen yöneticilik tecrübesi

AutoCad, Sketch-up ve MS Office programları bilgisi

Perakende, ev dekorasyonu ve trendler hakkında güncel bilgi

Ekip çalışmasına yatkınlık, hızlı harekete geçme kabiliyeti

Etkin iletişim ve sunum becerisi

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak.

İstihdam Türü:Tam Zamanlı

Eleman Sayısı:1

Pozisyon:İç Mimar, Mimar, Grup Lideri, Yönetici Mimar

Referans No:ANK-IDGL

IKEA - Part Tıme Yiyecek İçecek Ekip Üyesi IKEA Bornova

İş Açıklaması

IKEA Türkiye olarak biz, çoğunluk için daha iyi bir günlük yaşam yaratmak vizyonu ile çalışan, birlikte çalışmaktan keyif alan, sade ve dürüst bir hayat görüşünü benimsemiş, birlikte öğrenen ve gelişen bir ekibiz.

Eğer sen de bizimle aynı heyecanı taşıyor ve değerlerimizi paylaşıyorsan, seninle tanışmak için sabırsızlanıyoruz.

IKEA Bornova Mağazası Yiyecek & İçecek alanlarında;

Yiyeceklerin hazırlanması ve sunulması konularında görev alacak

Hijyen ve kalite standartlarını sağlayabilecek

Kasa, Yiyecek Hazırlama, Yiyecek Servis ve Sunum, Market ve Kafeterya Satış, Depo alanlarında görev yapacak

En az lise mezunu

İŞKUR İş Başı Eğitim Programı kapsamında bünyemizde çalışacak dinamik ve güleryüzlü part time çalışma arkadaşları arıyoruz.

İstenen Yetenek ve Uzmanlıklar

Takım çalışmasına yatkın

Esnek çalışma saatlerine uyumlu

Müşteri ve satış odaklı, güleryüzlü

Azimli, dinamik

İstihdam Türü:Yarı Zamanlı

Eleman Sayısı:4

Pozisyon:Yiyecek İçecek Elemanı

Referans No:BNV-PTIFB



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IKEA Nedir?

IKEA, İsveç kökenli uluslararası bir mobilya mağazasıdır. 2005'te 20'den fazla mağazası hizmete açıldı. Aralık 2016 itibarıyla 48 ülkede 392 mağazası bulunmaktadır. Bu mağazalar, çoğu Avrupa'da olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Asya ve Avustralya'da vardır.