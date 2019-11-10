Memur maaş zammı kaç para olacak? İşte memur maaş hesaplama... Zam bekleyen milyonlarca memur 2020 ocak memur zammı yüzde kaç olacak? diye merak ediyor. Son açıklanan rakamlarla beraber gözler zam oranına çevrildi. Ekim ayı enflasyonuna göre memurun 2020 yılı enflasyon farkı zammı ne olacak? Memur, idari bir sisteme bağlı olarak kamu hizmetini yapmakla görevlendirilen meslek grubuna verilen isimdir. Devlet memurları aylık maaş almak suretiyle çalışır. Kamu görevlisi sıfatına sahip olan memurlar, devlet güvencesi altındadır.

2020 OCAK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında TÜFE yüzde 8.55 oranında gerçekleşti. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

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