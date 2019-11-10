Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 10.11.2019 15:14
  • Son Güncelleme: 10.11.2019 15:14

2020 yılı memur maaş mı oranı açıklandı mı? İşte hesaplama

2020 Ocak memur mı yüzde kaç olacak? sorusu oranlarının açıklanmasının ardından yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Çalışan milyonlarca memur maaş zamlarını hesaplamaya koyuldu. Bu bağlamda Merkez Bankası'nın yüzde 13.9'luk 2019 yılı enflasyon tahmini fark olabileceğini gösteriyor. Aralık 2018'de 393.88 olan endeks Aralık 2019'da 448.63'e çıkacak. Böylece memur ve emeklilerin farklarını belirleyecek Haziran (413.63) -Aralık (448.63) arasındaki 6 aylık değişim oranı yüzde 8.46 olarak belirlenecek. Peki kaç para olacak? İşte ...

2020 yılı memur maaş zammı oranı açıklandı mı?

Memur maaş zammı kaç para olacak? İşte memur maaş hesaplama... Zam bekleyen milyonlarca memur 2020 ocak memur zammı yüzde kaç olacak? diye merak ediyor. Son açıklanan rakamlarla beraber gözler zam oranına çevrildi. Ekim ayı enflasyonuna göre memurun 2020 yılı enflasyon farkı zammı ne olacak? Memur, idari bir sisteme bağlı olarak kamu hizmetini yapmakla görevlendirilen meslek grubuna verilen isimdir. Devlet memurları aylık maaş almak suretiyle çalışır. Kamu görevlisi sıfatına sahip olan memurlar, devlet güvencesi altındadır.

2020 OCAK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim ayında TÜFE yüzde 8.55 oranında gerçekleşti. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,00, bir önceki yılın aralık ayına göre %10,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,55 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,81 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış %11,70 ile giyim ve ayakkabı grubunda oldu.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar Haberleri2020 yılı memur maaş zammı oranı açıklandı mı? İşte hesaplama
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri