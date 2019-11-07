Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek olan 17 bin 689 sağlık personel alımı ilanı hakkında duyurular heyecanla bekleniyor. Kısa süre içinde duyuru yapılmasını bekleyen adayların Sağlık Bakanlığı personel atamaları için bekleyişi sürüyor. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan pek çok kişi şu sıralar Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Sağlık personeli kadrolarına yapılacak alımlar için duyuru Kasım ayında gelecek ve tercihler aynı ay içinde alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada duyurunun Eylül- Ekim aylarında yapılacağını söylemişti. Ancak duyuru gecikti ve Kasım ayına ertelendi.