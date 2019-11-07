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  • 07.11.2019 18:49
  • Son Güncelleme: 07.11.2019 18:50

Heyecan sürüyor! personel alımı ne zaman yapılacak? Genel başvuru şartları nedir?

'na 17 bin 689 personel ataması ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı 12 binlik ilk atama sonuçları Eylül ayında duyurulmuştu. Gözler Eylül ayındaki atamaların ardından 17 bin 689 personel atamasına çevrildi. Bu kapsamda ne zaman yapılacak sorusu merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı genel başvuru şartları nedir? İşte merak edilen detaylar...

Sağlık Bakanlığı tarafından istihdam edilecek olan 17 bin 689 sağlık personel alımı ilanı hakkında duyurular heyecanla bekleniyor. Kısa süre içinde duyuru yapılmasını bekleyen adayların Sağlık Bakanlığı personel atamaları için bekleyişi sürüyor. Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olan pek çok kişi şu sıralar Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ATAMALARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na 17 bin 689 personel ataması yapılacak. Sağlık personeli kadrolarına yapılacak alımlar için duyuru Kasım ayında gelecek ve tercihler aynı ay içinde alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili yaptığı açıklamada duyurunun Eylül- Ekim aylarında yapılacağını söylemişti. Ancak duyuru gecikti ve Kasım ayına ertelendi.

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