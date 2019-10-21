2019 MSB personel alım ilanları oldukça merak ediliyor. Adaylar personel temin sayfası üzerinden alımları takip ediyor. TSK, KKK, DKK, HKK uzman erbaş, astsubay, subay olmak için https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden gelişmeleri yakından takip etmeniz gerekiyor. Şu an başvuruları başlayan muvazzaf astsubay alımıdır. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Muvazzaf astsubay alımı yapılacağı duyurulmuştu. İlana ilgi yoğun olurken, yeni başvuru yapmak isteyen adaylar muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Başvuru işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak tamamlayabilirsiniz.

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