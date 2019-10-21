Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 22.10.2019 09:02
  • Son Güncelleme: 22.10.2019 09:02

, , DKK, HKK , astsubay, subay güncel ilanları başvuru şartları! 2019 MSB personel alım ilanları!

(MSB) tarafından açıklanan alımı ilanı için binlerce kişi araştırma yapıyor. Astsubay olmak isteyen vatandaşlar ilana yoğun ilgi gösteriyor. 8 Ekim'de başlayan başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor. Peki, muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları nelerdir? astsubay alımında en geç 24 Ekim 2019 tarihine kadar başvuruların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda Ön başvurular son başvuru günü en geç 23:59 a kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.

2019 MSB güncel personel alım ilanları

2019 MSB personel alım ilanları oldukça merak ediliyor. Adaylar personel temin sayfası üzerinden alımları takip ediyor. TSK, KKK, DKK, HKK uzman erbaş, astsubay, subay olmak için https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden gelişmeleri yakından takip etmeniz gerekiyor. Şu an başvuruları başlayan muvazzaf astsubay alımıdır. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Muvazzaf astsubay alımı yapılacağı duyurulmuştu. İlana ilgi yoğun olurken, yeni başvuru yapmak isteyen adaylar muvazzaf astsubay alımı başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Başvuru işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak tamamlayabilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriTSK, KKK, DKK, HKK uzman erbaş, astsubay, subay güncel ilanları başvuru şartları! 2019 MSB personel alım ilanları!
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri