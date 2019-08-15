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  • 15.08.2019 19:59
  • Son Güncelleme: 15.08.2019 19:59

hangi tarihte? ve sözlü sınavı ne zaman?

Bekçilik sınavının sonuçları 7 Ağustos'ta sınava giren adayların erişimine açıldı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bekçi adayları mülakat tarihlerini beklemeye başladı. Bu kapsamda ve sözlü sınavı ne zaman yapılacak sorusu merakla araştırılıyor. Peki, hangi tarihte yapılacak? İşte konu hakkında detaylar...

Bekçilik fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı ne zaman?

Bekçilik yazılı sınav sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte adaylar gözlerini mülakatlara çevrildi. Bekçi adayları büyük bir heyecanla bekçilik mülakatları ne zaman yapılacak sorusuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Aynı zamanda fiziksel yeterlilik ve sözlü mülakat sınav soruları hakkında da araştırmalar sürüyor. Peki, bekçilik fiziksel yeterlilik ve sözlü sınavı ne zaman yapılacak?

MÜLAKATLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Mülakat tarihleriyle ilgili tüm detayların kısa bir zamanda duyurulması bekleniyor. Fiziki yeterlilik sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır.

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