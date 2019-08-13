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  • 13.08.2019 13:41
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 13:41

ne zaman?

Polis olma hayali kuran on binlerce vatandaş 25. dönem POMEM alımlarını oldukça merak ediyor. Daha önce İçişleri Bakanı müjdeyi vermişti. 'nun 25. dönem POMEM PMYO polis alımı ile ilgili ifade ettiği son açıklamaları ve polis olma hedefine varmak isteyen vatandaşlarımızı ilgilendiren gelişmeleri makalemizde sizler için veriyoruz. 15 bin polis alımının ardından bir 10 bin daha polis alacaklarını söyleyen Bakan Soylu , bu alım için nı işaret etti. Öte yandan 24. Dönem POMEM Giriş Sınavı Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilikte başarılı olan adayların Mülakat Sınavı 30 Temmuz-09 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapıldı.

25. dönem POMEM alımı ne zaman?

Polis olmak isteyen vatandaşlar 25. dönem POMEM alımlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar gözlerini 25. dönem POMEM başvurularının başlayacağı tarihe çevirdi. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 12.500 polis alımı yapılacağını ifade etmiş ve polis adaylarını heyecanlandırmıştı. 25. Dönem POMEM Alımları Ne Zaman Yapılacak? 24. Dönem POMEM başvuru sürecinde neler yaşanıyor? Polis Akademisi Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.

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