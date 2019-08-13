Polis olmak isteyen vatandaşlar 25. dönem POMEM alımlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar gözlerini 25. dönem POMEM başvurularının başlayacağı tarihe çevirdi. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 12.500 polis alımı yapılacağını ifade etmiş ve polis adaylarını heyecanlandırmıştı. 25. Dönem POMEM Alımları Ne Zaman Yapılacak? 24. Dönem POMEM başvuru sürecinde neler yaşanıyor? Polis Akademisi Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.