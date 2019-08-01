Polis Akademisi duyurdu! PMYO 2500 polis memuru alımı başvuru tarihi ne zaman? Polis alımı şartları neler?

Polis alımı için bekleyişte olanlara müjdeli haber geldi. 2019 yılı PMYO giriş sınavı duyurusu yayınlandı. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapılacak. Polis alımına dair başvuru detayları belli oldu. Peki, PMYO 2500 polis memuru alımı başvuru tarihi ne zaman? 2019 polis alımı başvuru şartları neler? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

PMYO POLİS ALIMI BAŞVURU NE ZMAN?

Adaylar, 05-19 Ağustos 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabilecekler.

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (250,000) ham taban puan almış olmak; Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2019 yılı içinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az (150,000) ham taban puan almış olmak, (NOT: Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)