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  • 26.07.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 02.08.2019 16:58

55 bin personel alımında müracaatlar hangi tarihte?

personel alımına ilişkin son detaylar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar şimdi ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor.

2019 yılı PTT personel alımlarına ilişkin ilanlar iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından bekleniyor. PTT'den yapılan son açıklamada 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacağı belirtilmişti. Müjdeli haberi duyan vatandaşlar ise PTT 55 bin personel alımı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. PTT tarafından KPSS şartı aranmadan alınacak 55 bin memur alımında yeni gelişmeler yaşanıyor.

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