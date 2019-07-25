2019 Temmuz ayı kamuya memur personel alımları Adalet Bakanlığı, CTE, PTT, Jandarma başvuru şartları nedir? 2019 yılının ikinci yarısına gelmemiz ile birlikte memur personel alımı ilanları yayımlanmaya başlandı. 2019 yılı Ocak ayından Temmuz ayına kadar pek fazla memur alımı ilanı yayımlanmamıştı. 2019 yılı itibari ile sizlere Memur alımları, Bekçi alımları, Polis alımları hakkında tüm detayları ve ilanları sizlerle paylaşmıştık. 2019 yılının ikince yarısına geldiğimizde ise yeni memur alımları yapılacağını görüyoruz. Şu anda alımları devam eden memur alımlarında Adalet Bakanlığı yer alıyor. Bir yandan ise 25 temmuz 2019 tarihi itibari ile Merkezi yerleştirme ile binlerce memur personel alımı yapılacak.