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  • Son Güncelleme: 31.07.2019 09:32

ve alımı 2019'da yapılacak mı?

2019 yılı içerisinde () tarafından gerçekleştirilecek olan ne zaman olacak sorusu polis adayları tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor.

JÖH ve PÖH alımı 2019'da yapılacak mı?

JÖH ve PÖH alımı için gözler yapılacak olan açıklamalara çevrilmiş durumda. Bu anlamda JÖH ve PÖH alımı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Haberimizde JÖH nedir, başvuru şartları geçtiğimiz yıllara göre nelerdir, eğitimleri nasıl oluyor gibi sorulara yanıt vermeye çalıştık.

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