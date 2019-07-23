Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 23.07.2019 23:30
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 23:40

Devlet Su İşleri (DSİ) en az ilkokul mezunu personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir?

Devlet Su İşleri (DSİ) İŞKUR aracılığıyla personel alımı yapacağını açıkladı. İlan İŞKUR'un internet sitesi üzerinden ilan yayımlandı.İlanın yayımlanmasıyla birlikte vatandaşlar Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı başvuru şartları şimdilerde merakla araştırılıyor. Peki, Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Devlet Su İşleri en az ilkokul mezunu işçi alımı yapacak!

İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre Devlet Su İşleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak. Vatandaşlar ilanların yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte aranan o şartlar...

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

T.C vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriDevlet Su İşleri (DSİ) en az ilkokul mezunu personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir?
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri