Devlet Su İşleri (DSİ) en az ilkokul mezunu personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre Devlet Su İşleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne en az ilkokul mezunu personel alımı yapılacak. Vatandaşlar ilanların yayımlanmasıyla birlikte başvuru şartlarını araştırmaya başladı. Peki, Devlet Su İşleri (DSİ) personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte aranan o şartlar...

DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıması gerekmektedir:

T.C vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.