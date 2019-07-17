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  • 17.07.2019 13:00
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 13:00

GSB tarihi açıklandı mı? 2019 ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yapılacak 3 bin 243 personel alımı için sözlü sınav 6-17 Mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Sözlü sınav sonuçlarını heyecanla bekleyen adaylar, internet üzerinden araştırmalarını hızlandırdı. Peki, ne zaman açıklanacak? GSB mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?

Heyecanla bekleniyordu! Tarih belli oldu mu?

GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla personel alımı sürecine gitmiş, başvuruları aldıktan sonra sınava katılmaya hak kazanan adayları belirlemişti. 6-17 Mayıs'ta sınava tabi tutulan adaylar, sınavın tamamlanmasının ardından geçen 2 ayın ardından sonuçlara kilitlendi. Peki, GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 GSB mülakat sonuç tarihi açıklandı mı? İşte konu ile ilgili detaylar...

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 GSB mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Ancak, konu ile ilgil henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuç takvimi belli olur olmaz haberimizin içeriğinde yer alacak.

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