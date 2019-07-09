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  • 09.07.2019 15:12
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 15:12

2019/1 yayınlandı! ? ÖSYM ?

için bekleyiş sona erdi. 2018 yılında gerçekleştirilen KPSS'ye katılan adaylar tercih işleminde bulunabilecek. Yayınlanan kılavuz ile birlikte, tercih ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Peki, hangi kadrolara alım yapılacak? KPSS tercih kılavuzu ile tercih işlemi nasıl yapılır? KPSS ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak?

KPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayınlandı

KPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayınlandı. Kamuya personel olarak atanabilmek için 22 Temmuz 2018, 7 Ekim 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış KPSS Lisans, Ortaöğretim ve Ön Lisans sınavlarından birine giren ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını alan adaylar, tercih işlemleri ile ilgili detayları araştırıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz ile birlikte hangi kadrolara alım yapılacağı ve tercih sürecinin nasıl işleyeceği konusunda detaylar paylaşıldı. Peki, KPSS tercih kılavuzu ile tercih işlemi nasıl yapılır? KPSS ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılacak? İşte ayrıntılar...

KPSS TERCİH NASIL YAPILIR?

Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla, sınava girilen öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur.

Adaylar tercihlerini 9-18 Temmuz 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 18 Temmuz 2019 gecesi, saat 23.59'da sona erecektir.

Yayınlanan kılavuzda kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarının atama yapacakları boş kadro ve pozisyonlarını içeren tablolar yer almaktadır. Tablo-1'de ortaöğretim mezunlarının, Tablo-2'de önlisans mezunlarının, Tablo-3'te lisans mezunlarının tercih edebilecekleri kadro ve pozisyonlar bulunmaktadır.

Tercihlerinizi yaparken size uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları"sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeniz ve size uyup uymadığını belirlemeniz son derece önemlidir.

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir.

KPSS 2019/1 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

TABLO-1.Ortaöğretim Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-2.Ön Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

TABLO-3.Lisans Mezunlarının Tercihleri Arasında Gösterebileceği Kadro ve Pozisyonlar

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