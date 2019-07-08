Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Yakın bir süreçte Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları sona ermişti. Bu nedenle bir sonraki uzman erbaş alımının hangi tarihte yapılacağı merak konusu. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Uzman erbaş genel başvuru şartları nelerdir?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz aylarda Jandarma Genel Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılmıştı. Bir sonraki alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.