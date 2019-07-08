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  • Son Güncelleme: 08.07.2019 21:49

Jandarma alımı ne zaman yapılacak? İşte JGK uzman erbaş genel başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığı alımlarına ilgili son duyurular hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı genel başvuru şartları nelerdir? İşte cevabı...

Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak?

Hayalindeki mesleği icra etmek isteyen vatandaşlar Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş alımı hakkında bilgi edinmek istiyor. Yakın bir süreçte Jandarma uzman erbaş alımı başvuruları sona ermişti. Bu nedenle bir sonraki uzman erbaş alımının hangi tarihte yapılacağı merak konusu. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? Uzman erbaş genel başvuru şartları nelerdir?

JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI NE ZAMAN?

Geçtiğimiz aylarda Jandarma Genel Komutanlığı'na uzman erbaş alımı yapılmıştı. Bir sonraki alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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