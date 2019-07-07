On binlerce kişi subay ve uzman erbaş olmak için internette yayınlanan ilanları takip ediyor. Bu bağlamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yayınlanacak ilanları büyük bir merakla takip ediyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru tarihleri merak ediliyor. Aynı zamanda Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) da en az lise mezunu Subay alımı yapacak. Komutanlığın Muvazzaf Subay ihtiyacının karşılanması amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi'ne yapılacak 220 erkek öğrenci alımının şartları ve detayları açıklandı. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi'ne e-Devlet üzeriden kolaylıkla erişebilirsiniz. Peki, JGK subay, uzman onbaşı ve çavuş alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte uzman erbaş alım sürecine ilişkin detaylar....