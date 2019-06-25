Bugünkü
Takvim
  • Memurlar
  • 26.06.2019 09:56
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 17:15

2500 ı yapılacak: İşte başvuru şartları

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Polis Meslek Yüksekokulları, 2 yıllık önlisans düzeyinde, çok dilli ve çok uluslu olarak eğitim-öğretim yapmaktadır. Emniyet teşkilatının polis memuru ihtiyacını karşılamak üzere 2001 yılında kurulmuşlardır. PMYO ı 18 Temmuz 'da YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından alınacak.

Lise mezunu polis alımında puan düşecek mi? 2019 yılı polis alımları için artık son aşamalara giriliyor. Geçtiğimiz hafta meydana getirilen Temel Yeterlilik Testi 'ne 2 milyondan fazla aday girdi. Sınava giren adayların çoğu, 2019 yılı PMYO polis alımına müracaat yapabilmek için lüzumlu puanı alma yarışına girdi. TYT 'de baraj puanı geçen adaylar , 2019 yılı Polis MYO 'lara müracaat yapabilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerMemurlar HaberleriLise mezunu 2500 polis alımı yapılacak: İşte başvuru şartları
Diğer Memurlar Haberleri Tüm memurlar haberleri
Tüm Memurlar Haberleri