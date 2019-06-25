Lise mezunu polis alımında puan düşecek mi? 2019 yılı polis alımları için artık son aşamalara giriliyor. Geçtiğimiz hafta meydana getirilen Temel Yeterlilik Testi 'ne 2 milyondan fazla aday girdi. Sınava giren adayların çoğu, 2019 yılı PMYO polis alımına müracaat yapabilmek için lüzumlu puanı alma yarışına girdi. TYT 'de baraj puanı geçen adaylar , 2019 yılı Polis MYO 'lara müracaat yapabilecek.