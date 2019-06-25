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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 16:54

10 bin tarihi ve başvuru şartları açıklandı mı?

Vatandaşlar merakla 25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM alım süreciyle ilgili bilgiler.... Peki 25. dönem 10 bin ı başvuru şartları nedir? 10 bin polis alımını ne zaman yapacak?

Türkiye'de binlerce vatandaş polis alımı ile ilgili bilgileri merakla bekliyor. İçişleri Bakanı 25. dönem POMEM polis alımı hakkında paylaşımlarda bulunmuştu ve polis alımı süreci hakkında merak edilenlere cevap vermişti. İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. Dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem için POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Sadece POMEM müracaat tarihleri henüz belli olmadı.

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