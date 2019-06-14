TUS ek yerleştirme başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 TUS 1. dönem ek yerleştirme tercih dönemi takvimini açıkladı. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru ile birlikte, ek yerleştirme kontenjanları da belli oldu. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekiyor. Peki, TUS ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? TUS ek yerleştirme kontenjanları nasıl? İşte konu ile ilgili detaylar...

TUS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2019 TUS ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra tercih işlemlerini yapabilecekler.

TUS EK YERLEŞTİRE TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

2019 TUS EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI

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EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme ücreti 20.00 TL'dir.

Ücret, ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacak.

Banka ve ATM'den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59'a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacak.

2019 TUS 1. DÖNEM EK TERCİH İŞLEMLERİ HAKKINDA

Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2019-TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adayların tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. Adaylar, tablolarda yer alan programların önceki dönemin TUS yerleştirme sonuçlarında varsa en küçük puanlarına, ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adayların tercih ettikleri dalların özelliklerine uygun sağlık koşullarına sahip olmaları gerekir.

Sağlık Bakanlığı veya YÖK tarafından yaptırılan yabancı dil sınav sonucunu (YÖKDİL/TÖMER) kullanmak isteyen adayların, tercihlerini yapabilmeleri için bu bilgilerinin ilgili kurumlardan, TUS'a başvurduğu T.C. Kimlik Numarası / Y.U. Numarası ile ÖSYM'ye iletilmesini sağlamaları gerekmektedir.

Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan YÖKSİS'te eğitim bilgileri olan ancak mezuniyet tarihi bulunmayanların, tercih işlemlerini yapabilmeleri için tercih süresi içerisinde kendi üniversitelerine başvurarak YÖKSİS'teki mezuniyet tarihi alanının güncellenmesini sağlamaları gerekmektedir.

Sınava başvuru aşamasında henüz mezun olmayan adaylardan, YÖKSİS'te eğitim bilgisi bulunmayanlar(KKTC hariç, yurt dışı ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (ais) yabancı uyruklu numarası edinen (0 ile başlayan Y.U. numarası) adaylar), tercih yapabilmek için tercih süresi içerisinde ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine şahsen başvurarak mezuniyet tarihlerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilmesini sağlayacaklardır. Bu durumdaki adayların mezuniyet tarihini gösterir belgenin onaylı bir örneğini yanlarında bulundurmaları ve bu belgeyi görevliye teslim etmeleri gerekmektedir.

7151 sayılı SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN'un 20. maddesi ile 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Tabipler, Devlet hizmeti yükümlülüklerine başlamadan veya tamamlamadan ana dallarda uzmanlık eğitimi yapmak için asistanlık sınavlarına katılabilir ve uzmanlık eğitimine başlayabilirler. Ancak yan dalda veya birden fazla uzmanlık dalında eğitim yapmak üzere asistanlık sınavına girebilmek için Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir süre kalmış olması ve uzmanlık eğitimine başlanabilmesi için de Devlet hizmeti yükümlülüğünün tamamlanması şarttır.".

Bu doğrultuda, birden fazla uzmanlık dalında uzmanlık eğitimi için uzmanlık eğitimi programlarına yerleştirilenlerden, atanmak için kurumlara başvuranlardan Kanuna uygun olarak; Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamladığına dair belge/Devlet Hizmeti Yükümlülüğünün tamamlanmasına 9 aydan daha az bir sürenin kaldığına dair belge istenecektir.