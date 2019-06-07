BİM 2019 yılı güncel personel alım ilanları başvuru şartları! Birleşik marketler A.Ş.(BİM) iş başvurusu nasıl yapılır? BİM (Birleşik Mağazalar A.Ş.) çeşitli münhal kadrolar için personel alımına tüm hızıyla devam ediyor. BİM internet sitesinden duyurulan açıklamaya göre; En az ortaöğretim mezunu erkek ve bayan genç personel adayları aranmakta. BİM iş başvurusu ve diğer hususlarla alakalı bağlantıları ve bilgileri haber içeriğimizde sizlere aktarıyoruz. BİM personel alımı için adaylarda aranan genel nitelikler Başarısının gücünü çalışanlarının üstün performansından alan BİM, büyümesini her geçen gün sürdürürken yeni personel istihdam etmeye devam ediyor. BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir." açıklamalar yer almaktadır.

Tam zamanlı ve yarı zamanlı olmak üzere yaklaşık 34.073 çalışan istihdam eden BİM, hızla gelişen mağaza, depo ve ofis operasyonlarında görev alacak, başarıya odaklı, kariyer yapmak isteyen genç arkadaşlara ihtiyaç duyuyor.

Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek, en az lise mezunu, erkek ve bayan genç çalışma arkadaşları aramaktayız. Erkek adayların askerlik hizmeti ile ilişiği olmaması tercih edilmektedir.

BİM personel alım ilanına başvuru yapacak adaylar başvurularını, BİM'in kendi sayfası üzerinden yapacaklar.

BİM çalışılabilecek kadrolar Perakende Satış Elemanı (Gıda) Reyon Görevlisi Beden İşçisi (Genel) Kasiyer Market Elemanı Satış Danışmanı / Uzmanı Forklift Operatörü Ambar/Depo Görevlisi Mağaza Sorumlusu/şefi Kasap Satış Danışmanı / Uzmanı(Satış Elemanı (Perakende)) BİM'in kendsi sitesinde şirketle ilgili verdiği bilgiler şu şekilde;

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

BİM hafta içi ve hafta sonu da dahil olmak üzere sabah saat 9:00 itibariyle mesaiye başlamakta ve akşam saat 21:00'a kadar hizmet sağlamaktadır. Öte yandan BİM mağazalarının öğle yemeği arası olmamakta ve sadece cuma günleri geldiğinde 1 saatlik Cuma Namazı için mesaiye ara verilmektedir. Bir diğer detay olarak ise, yaz sezonu geldiğinde bazı tatil bölgelerinde BİM alışveriş marketlerinin gece saat 23:00'e kadar hizmet verdiği görülmektedir. BİM çalışma saatlerinde bazı özel durumlarda ufak değişiklikler yapılabiliyor. Buna örnek verecek olursak; mağaza sayımı, mal yükleme ve kasa kapatma durumlarında mağaza yetkilileri tarafından BİM mağaza girişine uyarı yazıları asılmaktadır.

Bim alışveriş mağazaları; Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı ve diğer dini bayramların ilk günü hizmet vermemektedir. Fakat Bayram Arefe günü ve ayrıca diğer resmi tatiller olan 1 Ocak Yılbaşı, 1 Mayıs İşçi Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinde açık olmaktadır.

BİM HAFTA İÇİ-HAFTA SONU ÇALIŞMA GÜNLERİ NELERDİR?

Hemen hemen her ilde ve her mahallede bir şube açarak ağını giderek genişleten BİM Birleşik Mağazalar A.Ş'nin hafta içi-hafta sonu çalışma günlerine gelecek olursak; haftanın her günü müşterilerine sınırsız hizmet verdiği görülmektedir.



BİM: HAKKIMIZDA

BİM resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre; "Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır'da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir." açıklamalar yer almaktadır.