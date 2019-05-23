Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu akşam sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı. Erdoğan iftardan sonra yaptığı konuşmada sağlık personellerine müjdeyi vererek Sağlık Bakanlığı'na bu yıl içerisinde 29 bin 689 personel alımı yapılacağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı'na ilk etapta 12 bin personel alımı yapılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanları ile iftarda bir araya geldi. "Bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum." diyen Erdoğan, "Bu yıl içerisinde bu 29 bin 600 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık. İlk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İşte Bakanlık tarafından yapılan açıklama:



"Sayın Cumhurbaşkanımız, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" diyerek atama bekleyen sağlık personelimize müjdeyi verdi. Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum.



Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izni uygun görülmüştür.



İlk etapta; 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek. Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden takip edilebilir"

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 bin 689 personel alımı tarihleri açıklanmadığından başvuru şartları da belli olmadı. Ancak bir önceki sınavlara bakıldığında başvuru şartlarının benzer olacağı düşünülüyor.

- 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşından gün almamış, askerlik ile ilişiği bulunmayan adaylar için diğer başvuru koşullarından bazıları şöyle:

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan, öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

- KPSS kapsamındaki taleplerde, önlisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak, lisans mezunları için ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS'ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.