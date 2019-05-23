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  • Son Güncelleme: 23.05.2019 23:05

Son dakika... 29 bin sağlık personeli alımının detaylarını açıkladı!

Başkan Erdoğan, "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda etmek için süreci başlattık. İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz." şeklinde yaptığı açıklamanın ardından detayları açıkladı.İşte 29 bin 689 yeni sağlık personeli alımına ilişkin detaylar...

Bakanlık 29 bin personel alımının detaylarını açıkladı

Başkan , "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda etmek için süreci başlattık. İnşallah ilk etapta 12 bin sağlık personelinin alımını gerçekleştireceğiz." şeklinde yaptığı açıklamanın ardından detayları açıkladı.

İşte Bakanlık tarafından yapılan açıklama:

", "Bu yıl içerisinde 29 bin 689 yeni sağlık çalışanını kamuda istihdam etmek için süreci başlattık" diyerek atama bekleyen sağlık personelimize müjdeyi verdi. Tüm sağlık çalışanlarımız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum.

Hizmete yeni açılan ve açılacak olan sağlık birimlerimizin acil ihtiyaçlarının karşılanabilmesi, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla talep edilen 29 bin 689 kadro için personel ataması izni uygun görülmüştür.

İlk etapta; 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek. Duyurular, Bakanlığımız Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden takip edilebilir"

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