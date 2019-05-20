İŞKUR en az ilkokul mezunu güncel personel alımı ilanları! Başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR tarafından yayımlanan ilanlarla vatandaşlar yalnızca özel sektörün değil aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarının da personel ilanlarına rahatlıkla ulaşabiliyor. Bu nedenle iş arayışı bulunan birçok vatandaş İŞKUR en az ilköğretim mezunu personeli alımı ilanlarıyla ilgili internette araştırma yapıyor. Peki, İŞKUR en az personeli alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kurum dışı ilanlara başvurmak için genel şartlar şöyle;

- T.C vatandaşı olmak,

- Görevini yapmaya engel bir sağlık sorununun bulunmaması,

- 18 yaşını doldurmuş olmak,

- Askerlik ile ilişiği bulunmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Emekliliğe hak kazanmamış olmak ve emekliliğe başvurmamış olmak,

Personel alımı yapılacak her firma tarafından yukarıda belirtilen şartlar dışında her ilan için özel şartlarda yer alıyor. Bu nedenle ilana başvuru yapmadan önce yayımlanan ilan kılavuzunu incelemeniz gerekmektedir.

KURUM DIŞI İŞÇİ ALIM İLANLARI

- İstanbul Bağcılar Belediyesi: 4 Bay Temizlik Görevlisi, 1 Erkek Güvenlik Görevlisi, 1 Erkek Kamyon otobüs Şoförü

- İzmir Tire Belediyesi : 1 Büro İşçisi

- Yozgat Ovakent Belediyesi: 1 Kepçe Opetarötü

- Niğde Çiftlik SYDV: Sosyal yardım ve İnceleme Görevlisi

- Kastamonu Cide Belediyesi: 1 Beko loder operatörü, 1 mali Müşavir, 3 Beden İşçisi, 2 1 Büro İşçisi, 4 İnşaat İşçisi, 1 Mobilya İşçisi, 1 İş Makinası Operatörü, 1 Şoför, 5 temizlik işçisi, 3 Garson olmak üzere toplamda 41 personel alımı yapılacak.

- Mersin Büyükşehir Belediyesi: 1 Koordinatör, 1 Şefgarson

- Nevşehir Nar Belediyesi: 1 beden İşçisi

- Mersin Toroslar Belediyesi: 1 Proje Yöneticisi

- İzmir Ödemiş Belediyesi: 30 Beden İşçisi

- Isparta Senirkent Belediyesi: 10 Beden İşçisi

- Gümüşhane Siran Belediyesi: 2 Proje Yöneticisi

- Nevşehir Belediyesi: 1 beden İşçisi

- Kırıkkale Bahsili belediyesi: 5 temizlik İşçisi,

- Muğla Ula Belediyesi 2 Şoför

- Ordu Ünye SYDV : Vakıf Müdürü